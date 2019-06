Herford (WB/pjs). »Mütter in Deutschland sind benachteiligt – vor allem auch im Vergleich zu Vätern, zu kinderlosen Frauen sowie im EU- und OECD-Vergleich«, sagt Sabine Buntrock: Die Ex-Kirchlengeranerin ist Vorsitzende des Vereins »Mütterarmut ist peinlich« (MIP) in Schleswig und hat die Herforder Tafel besucht – um über die Ziele ihres Vereins zu informieren und auch, um zehn kostenlose Ausflugstickets der Deutschen Bahn an Alleinerziehende zu verteilen.

»Mit dem Tagesticket können fünf Personen durch NRW fahren – das ist ein Tag selbstbestimmte Normalität. Mütter können mit ihren Kindern diesen Tag mit Vorfreude planen und eine unbeschwerte Freizeit genießen«, erläuterte Buntrock.

90-Tage-Tour durch Europa

Sie selbst ist bei jeder Gelegenheit mit der Sammeldose unterwegs, um Spenden zu sammeln. Am 4. Juni ist die Vorsitzende zu einer 90-Tage-Tour durch Europa gestartet – per Bahn und ausgerüstet mit Klappfahrrad und Zelt. Dabei will Sabine Buntrock für ihren Verein netzwerken – und sammeln. »Wir wollen für tatsächliche Gleichberechtigung von Müttern in dieser Gesellschaft sorgen«, betont sie: »Es darf nicht länger sein, dass ausgerechnet Mutterschaft das Armutsrisiko Nummer 1 für Frauen aller Altersgruppen in Deutschland – einem megareichen Land – ist.«