Begrüßt wurde er auf dem Flugplatz in Oerlinghausen von Henning Blomeyer, Pressewart des Herforder Vereins für Luftfahrt (HVfL), der den Freiflug im Vorfeld des Flugplatzfestes – das immer über Pfingsten stattfindet – gestiftet hatte. Erhard Steinhäuser kam in Begleitung seiner Ehefrau Sabine und seines Freundes Jürgen Clasen. Alle drei durften in die Remorqueur DR-400/180 einsteigen, um einen schönen Rundflug über ihre Heimat zu genießen.

Erwartet wurden sie bereits von Sören Homburg, Pilot und Fluglehrer des HVfL. Jetzt hieß es nur noch einsteigen, einen letzten Check des Flugzeuges durchführen und los ging es. Nach dem Start in Richtung Westen führte der Flug zunächst in Richtung Bielefeld und dann weiter nach Herford.

Marta als Orientierungspunkt

Dort diente das Museum Marta als Orientierungspunkt, um den Wohnsitz des Gewinnerehepaares aus der Luft auszumachen. Durch die hervorragenden Sichtbedingungen reichte der Blick über den Kreis Herford bis zur Porta Westfalica, über das Lipperland und darüber hinaus.

Nach einer halben Stunde Flugzeit landete die Remorqueur sanft auf der Landebahn des Oerlinghauser Flugplatzes, wo fröhliche Passagiere ausstiegen, die den Flug sichtlich genossen hatten. Im Anschluss konnten sich die Mitflieger, jetzt verstärkt durch Jürgen Clasens Ehefrau Ina, bei Kaffee und Kuchen am Startplatz der Segelflugzeuge des HVfL einen Eindruck vom lautlosen Gleitflug verschaffen und interessante Gespräche mit den Fliegern führen.

Luftsport in allen Facetten erlebt

Das traditionelle Flugplatzfest in Oerlinghausen lockte in diesem Jahr wieder einmal tausende Besucher aus der Region an, die drei Tage lang den Luftsport in all seinen Facetten erleben konnten. Aber auch außerhalb des Festes sind Interessenten an jedem Wochenende willkommen. Oft ergibt sich ganz spontan eine Gelegenheit zum Mitfliegen oder einfach zum Zuschauen.

Den Herforder Verein für Luftfahrt finden Besucher an der Startstelle 3. Infos zum Verein und zum Flugbetrieb gibt es auf der neuen Webseite .