Von Ralf Meistes

Ezidisches Grabfeld geplant

Weniger als die Hälfte der ausgewiesenen Fläche wird tatsächlich für Grabflächen vorgehalten. Wer mit Ingo Henning von der Abteilung Friedhöfe bei der Stadtverwaltung über den Ewigen Frieden geht, der erfährt Erstaunliches. So wird es auf dem Friedhof an der Mindener Straße schon bald ein ezidisches Grabfeld geben.

Die Fläche ist bereits bereitgestellt, die offizielle Einweihung des Grabfeldes soll noch in diesem Monat erfolgen. Im Mai 2018 wurde erstmals auf einem Friedhof in NRW ein alevitisches Grabfeld freigegeben. Beigesetzt wurde auf diesem Teil des Ewigen Friedens bislang noch niemand.

Gräber nach Mekka ausgerichtet

Direkt dahinter folgt das islamische Grabfeld. Alle Gräber dort sind nach Mekka ausgerichtet, die Grabsteine zieren Minarette und teilweise arabische Schriftzeichen. Hier, wie an anderer Stelle, gibt es Gräber, die mehr, und Gräber, die weniger gepflegt sind.

Doch der Friedhof erzählt nicht nur etwas über die unterschiedliche Herkunft der Menschen, die hier liegen, sondern zum Teil auch über ihre Geschichte. Auf immer mehr Grabsteinen sind Bilder der Verstorbenen zu sehen. Man sieht beim Gang über den Friedhof mal schlichte Holzkreuze, mal opulente Grabsteine, es gibt aber auch anonyme Gräberfelder.

Wer anonym beigesetzt wird

»Da ist dann nur noch eine Wiese zu sehen und ausschließlich wir wissen aufgrund eines Plans, wer dort noch beerdigt ist«, sagt Ingo Henning. Manchmal haben sich die Menschen zu Lebzeiten ganz bewusst für die Beisetzung auf so einem Grabfeld entschieden. »Sie wollten einfach nicht, dass die Angehörigen noch etwas mit der Grabpflege zu tun haben.«

Stadt hat Blühwiese angelegt

Andere wählen einen Platz unter einem Baum im Begräbniswald, wo dann ein in den Boden eingelassener Stein an den Verstorbenen erinnert. Da sich die Bestattungskultur in den vergangenen Jahren geändert hat und immer mehr Menschen in Urnen beigesetzt werden, benötigt die Stadt weniger Platz auf dem 265.000 Quadratmeter großen Gelände zwischen Mindener Straße und Eimterstraße. Deshalb hat die Stadt beschlossen, dass eine 2600 Quadratmeter große Blühwiese auf dem Areal angelegt wird.

Grünpflege kostet 450.000 Euro im Jahr

»Diese Fläche wird nicht durch die Friedhofsgebühren finanziert«, betont Henning. Sechs Mitarbeiter arbeiten das ganze Jahr auf dem Friedhof, um die Grünanlagen in Schuss zu halten. 450.000 Euro gibt die Stadt für die Grünpflege auf dem Friedhof aus. Hinzu kommen noch einmal etwa 90.000 Euro für die Kapelle, die 1955 errichtet worden ist.

Beim Gang durch die Kapelle fällt ein Raum ins Auge, in dem ein Seziertisch steht. Der Friedhof verfügt also auch über einen Raum für die Pathologie. Hier, so Henning, fänden aber auch rituelle Waschungen statt.