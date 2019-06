Die Idee zu der Familiensause, die am 6. und 7. Juli direkt nach dem Hoekerfest-Wochenende steigt, hatte Bürgermeister Tim Kähler. Ihm sei daran gelegen gewesen, die Veranstaltungsvielfalt um ein Projekt zu ergänzen: »Dieser Park grenzt an die Innenstadt und bietet eine einmalige Kulisse mit besonderer Atmosphäre. Die lohnt es, zu inszenieren.«

Bei den Stadtwerken, der Pro Herford und der Kultur Herford stieß der Verwaltungschef auf offene Ohren. Allerdings sei bei der Konzeption in puncto Lautstärke eine gewisse Vorsicht geboten gewesen, wie Stadtmarketing-Geschäftsführer Frank Hölscher betont. »Ich erinnere nur an den Beach-Club.« Nur ein Jahr durfte der Sandstrand im Park bleiben – Anwohner hatten sich beschwert. Aloha-Freunde treffen sich seitdem in den Werregärten.

Liegestühle und Decken laden zum Verweilen ein

Zeit, dass sich was dreht: »Spin« heißt die Show der Berliner Nachwuchsartisten – zu sehen am 6. und 7. Juli in Herford. Zeit, dass sich was dreht: »Spin« heißt die Show der Berliner Nachwuchsartisten – zu sehen am 6. und 7. Juli in Herford.

Die neue Veranstaltung heißt »Picknick & Parktheater«. »Im Zentrum steht eine entspannte Atmosphäre, die zum Verweilen und Wohlfühlen einlädt. Liegestühle und Picknickdecken lassen den Aawiesenpark wohl zur Lieblingswiese werden«, sagt Stadtwerke-Chef Oliver Daun. Das Unternehmen investiert nach eigenen Angaben einen fünfstelligen Betrag.

Neben Spielspaß für die Kleinen und allerlei Leckereien – Stichwort Streetfood – gibt es ein Programm, in dessen Zentrum die Absolventenshow der Staatlichen Artistenshow Berlin steht. »Diese Schule entwickelt jedes Jahr mit ihren Schülern eine Abschlussshow, mit der sie auf Tour gehen. Nach der Prüfung bekommen die Nachwuchsartisten Engagements in Zirkussen und Varietés in der ganzen Welt«, sagt Theaterleiter Karl-Heinz Rohlf. Außerdem gibt’s jede Menge Musik sowie ein Chaos-Varieté. Der Park wird also im wahrsten Sinne des Wortes belebt.