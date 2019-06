Außer der Herforder Musikschule wurden mit den Ausschüttungen der Stiftung die Musikschulen in Kirchlengern, Bünde, Enger-Spenge und im nordhessischen Frankenberg sowie die freie Grundschule »Das Forscherhaus« in Herford bedacht. Seit neuestem werden darüber hinaus Musikschulen in Balingen und Berlin gefördert.

»Außerdem ist geplant, dass erfolgreich von der Carina-Stiftung für Herford initiierte Projekt ›Chancenreich‹ in Kirchlengern zu etablieren«, berichtete Ulrich Feldkötter weiter. »Chancenreich« ist ein Angebot an die Eltern von Neugeborenen. Es werden die kostenfreie Teilnahme an Eltern-Kind-Programmen und Elterntrainings in Kooperation mit Bildungswerken und Familienzentren angeboten.

Anton Hettich, langjähriger Gesellschafter und Beiratsvorsitzender der Unternehmensgruppe Hettich aus Kirchlengern, hatte die Unternehmensführung 2007 an seinen jüngsten Sohn Andreas übergeben. Seine Tätigkeit im Beirat beendete er 2016.

In vielen Ehrenämtern stellte Anton Hettich seine beruflichen Erfahrungen der Wirtschaft zur Verfügung. So war er zehn Jahre lang Vorsitzender der Unternehmergruppe Ostwestfalen-Lippe und mehrere Jahre Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld. Als Ehrenvorsitzender der Industrievereinigung Möbelzubehör (IVM) in Düsseldorf blieb er mit der Beschlagbranche eng verbunden.

Von 1969 bis 1979 war Hettich Mitglied der Herforder CDU-Ratsfraktion, davon fünf Jahre Vorsitzender des Finanzausschusses.