Von Moritz Winde

Im Jahr 2018 starben in Deutschland 3.265 Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr. Viele davon wegen zu hoher Geschwindigkeit. Gut, dass die Herforder Polizei die Standorte ihrer Radarfallen nicht mehr veröffentlicht .

Vor Kurzem ist ein 20-Jähriger auf der Oeynhausener Straße in Vlotho geblitzt worden. An dieser Stelle sind 50 Km/h erlaubt. Der junge Mann fuhr 95. Die Quittung: 200 Euro Geldstrafe, zwei Punkte in Flensburg, ein Monat Führerscheinentzug.

Ob er in die Falle getappt wäre, wenn er davon gewusst hätte? Vermutlich nicht.

Es wurde höchste Zeit, dass die Herforder Polizei wieder ein Geheimnis aus den Blitzkontrollen macht. Andere Behörden – auch der Kreis Herford – sollten nachziehen.

So sinnvoll der Transparenz-Gedanke zunächst war, um das Klischee der reinen Abzocke zu entkräften: Der Effekt hat sich abgenutzt. Wenn Raser die Laser-Standorte kennen, nehmen sie den Fuß vom Gas, um das Pedal wenig später wieder durchzudrücken. Damit gefährden sie sich und andere.

Einem Kind verrät man ja auch nicht, wo der Schlüssel für den Süßigkeitenschrank liegt.