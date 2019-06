Von Peter Schelberg

Herford (WB). Die Äbtissin muss dem Abfall aus der Markthalle weichen: Denn am Standort des Denkmals soll künftig der Müll in Containern zwischengelagert werden, und zwar unterirdisch – so jedenfalls die Pläne der Verwaltung, über die Wirtschaftsförderer Dieter Wulfmeyer den Rat informierte.

Auch Hansebrunnen zwischengelagert

Mit der Zwischenlagerung befindet sich das Denkmal des Bildhauers Wolfgang Knorr in illustrer Gesellschaft. Auch der Hansebrunnen, der einst am Lübbertor stand, wartet – zumindest offiziell – auf einen neuen Standort.

Die vorerst letzte Stunde der Äbtissin schlägt in diesem Sommer. Am 31. August soll die umgebaute und sanierte Markthalle eröffnet werden. »Das werden wir mit den Bürgerinnen und Bürgern gebührend feiern, es wird sicher auch Prominenz nach Herford kommen«, sagte Bürgermeister Tim Kähler: »Ich freue mich schon auf diesen Tag.«

Etwas Wasser in den Wein goss stellvertretender Bürgermeister Andreas Rödel (SPD), als er sich nach dem Müllentsorgungskonzept erkundigte: »Schließlich entsteht dort auch Müll – und es sähe nicht gut aus, wenn dann Container neben unserer schönen Markthalle stehen.«

Im Jahr 1998 errichtet

Das meint auch Wulfmeyer. Das Abfallproblem sei allerdings nicht leicht zu lösen, räumte er ein. In der Halle sei kein Platz für Müllcontainer – und auch außen nicht: »Wir können uns nicht mehr erlauben, drei oder vier 1100-Liter-Container in der Ecke an der Tourist-Information stehen zu lassen.« Die Möglichkeiten für die Abfallentsorgung seien aber sehr begrenzt: »Der Rathausplatz ist in großen Teilen Denkmalfläche, außerdem müssen wir auf Kanäle und Leitungen achten.«

Abhilfe schaffen könne ein Unterflur-Abfallbehälter-System, das an der Ostseite der Markthalle installiert werden soll – vis-à-vis des Kantorhauses an der Stelle, wo derzeit noch das 1998 errichtete und von Wolfgang Knorr geschaffene Reichsabtei-Denkmal steht: Eine Skulptur der Äbtissin mit dem Herforder Bürgermeister und 14 Basaltsäulen, die hochadelige Stiftdamen symbolisieren.

Figuren und Säulen sollen abgebaut und eingelagert werden – solange, bis ein neuer geeigneter Standort festgelegt wird. Diesen zu finden, werde im Rahmen des freiraumplanerischen Wettbewerbs für das Areal Rathaus-/Münsterkirchplatz und das Archäologische Fenster eine Aufgabe für die Architekten sein, kündigte Wulfmeyer an. Er geht davon aus, dass das Denkmal für ein bis zwei Jahre von der Bildfläche verschwinden wird.

Umbau in großen Schritten

Wann die Unterflur-Abfallcontainer in Betrieb genommen werden können, steht noch nicht fest: »Das wird mit Sicherheit Herbst werden – ich gehe von Oktober oder November aus«, sagte Wulfmeyer. In der Zwischenzeit werde ein Provisorium eingerichtet. So sollen zunächst Müllcontainer an der Rückseite der Markthalle an der Elisabethstraße aufgestellt werden.

Die Maßnahme sei auch mit dem Denkmalschutzbehörde abgestimmt und werde für eine Übergangszeit toleriert: »Wir haben hier keine Alternative«, stellte Wulfmeyer klar. Zu den Kosten der Unterflur-Lösung gab es am Freitag keine Information.

Die Umbauarbeiten in der Markthalle selbst erfolgten jetzt »in großen Schritten«, sagte Dieter Wulfmeyer. Das Dach auf der zum Rathaus gelegenen Seite sei bereits gesäubert, die andere Seite an der Elisabethstraße werde in Kürze folgen. Die Spülküche sei installiert, ebenso die Pergola im hinteren Teil der Halle.

CDU lobt Dachpfannen-Reinigung

Die ersten Marktstände sind aufgebaut. Die Malerarbeiten sind beendet, Parkettarbeiten sollen in dieser Woche beginnen, nannte der Wirtschaftsförderer einige Beispiele. »Es geht nun in großen Schritten weiter, weil wir den 31. August als Eröffnungstermin halten wollen«, sagte Wulfmeyer. »...und werden«, fügte Bürgermeister Tim Kähler insistierend hinzu.

Als »bemerkenswert« bezeichnete Werner Seeger (CDU), Vorsitzender des Bau- und Umweltausschusses, wie gut die Reinigung der alten Dachpfannen auf der dem Rathaus zugewandten Seite der Markthalle gelungen sei: »Das sollte man doch auch einmal positiv herausstellen.«