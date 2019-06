Ort der Entspannung und Erholung: Für Rita Griesmeyer ist ihr 2000 Quadratmeter großer Garten Leidenschaft und Erholung in einem. Die Herforderin sagt, sie fahre seit Jahren nicht mehr in den Sommerurlaub.

Von Hannah Butz

Leuchtend roter Mohn, wilde Blühfläche und Obstbäume: Nicht nur für eine Vielzahl von Insekten ist der Schrebergarten von Lore und Günther Büthe ein wahres Paradies – auch das Ehepaar selber kann sich keinen schöneren Ort vorstellen. Seit 1958 haben sie Garten Nr. 22 gepachtet: 400 Quadratmeter in der Kleingarten-Anlage Herford-Neustadt – genauso lange verbindet die beiden ihre Liebe zur Natur.

Klein aber oho: Der Schrebergarten von Lore und Günther Büthe überzeugt mit liebevoll gestalteten Beeten. Foto: Hannah Butz Klein aber oho: Der Schrebergarten von Lore und Günther Büthe überzeugt mit liebevoll gestalteten Beeten. Foto: Hannah Butz

»Wir sind sehr glücklich hier, das ist pure Entspannung für uns«, erklärt Günther Büthe. Mit über 80 Jahren ist das Ehepaar noch immer täglich in ihrem Schrebergarten und macht jeden Spatenstich selbst: »Das hält uns doch fit«, sagt Lore Büthe.

Besonders stolz sind die Gartenbesitzer auf die Artenvielfalt in ihrer kleinen grünen Oase: »Was hier summt, brummt und zwitschert, ist unglaublich. Aber dafür tun wir auch eine Menge«, berichtet Günther Büthe.

Himbeeren, Brombeeren und Kirschen

So lassen er und seine Frau extra viel Blühfläche stehen oder pflanzen Blumen oder Stauden, an denen viele Insekten ihre Freude haben. Aber auch für die fleißigen Gärtner gibt es so einige Leckereien: Ob Himbeeren, Brombeeren oder Kirschen, ein kleiner Nutzgarten versorgt das Ehepaar mit Obst und Gemüse.

Artenvielfalt und selbstangebautes Obst hat auch der Garten von Rita Griesmeyer zu bieten: Auf knapp 2000 Quadratmetern erstrecken sich hier Rosenbögen, blühende Beete, Kräuter und Beeren hinter einem denkmalgeschützten Wohnhaus bis zu den Feldern.

Als die leidenschaftliche Gärtnerin 2004 im Glockenweg 30 einzog, war der gesamte Garten noch völlig überwuchert: »Das war pure Wildnis, ich konnte also völlig frei gestalten«, erzählt sie. Für die heimischen Insekten verzichtet Griesmeyer auf Unkrautvlies und setzt ebenfalls auf bienenfreundliche Pflanzen.

Zum insgesamt dritten Mal nimmt Rita Griesmeyer inzwischen an den Offenen Gartentoren teil: »Das ist nochmal ein extra Anreiz für mich, das Beste aus dem Garten rauszuholen. Jetzt brauche ich nur noch genießen und kann entspannen.« Ob mit dem Buch in der Hängematte oder beim Schläfchen auf der Gartenliege: »Ich fahre seit Jahren nicht mehr in den Sommerurlaub. Mein Garten ist mein Wohnzimmer.«

Die nächsten offenen Gartentore

In Rahmen der Aktion »Offene Gartentore 2019 im Kreis Herford« ist am kommenden Wochenende der Garten von Viola Nikic, Eckernkamp 16, in Schwarzenmoor für Besucher geöffnet. Direkt am Rande des Stuckenbergs gelegen, können rund 3000 Quadratmeter Park-, Bauern- und Naturgarten sowie ein Gräser-Garten mit Sitzecke besichtigt werden.

Im Schuppen befindet sich eine kleine Werkstatt mit Gartenobjekten aus Naturmaterialien. Die Besuchszeit ist am Samstag, 22. Juni, von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag, 23. Juni, von 11 bis 17 Uhr. Hunde sind im Garten nicht gestattet. Seit mehreren Jahren öffnen zwischen April und September Privatgärten im Kreis ihre Gartentore.