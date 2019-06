Das Ravensberger Gymnasium aus der Luft betrachtet: Nach den Sommerferien werden die Schüler teilweise in Containern unterrichtet. Foto: Moritz Winde

Von Ralf Meistes

Herford (WB). Für 23,1 Millionen Euro will die Stadt Herford den Fachklassentrakt am Ravensberger Gymnasium (RGH) abreißen und neu bauen lassen und zugleich den Klassentrakt sanieren. Diese Variante ist eine von dreien, die die Stadt dem Ausschuss des Immobilien- und Abwasserbetriebs (IAB) vorschlägt.

Der Ausschuss tagt am 26. Juni. Im März hatte die Stadt 13 Räume des Ravensberger Gymnasiums gesperrt. Eine fehlerhafte Sanierung hatte dazu geführt, dass der Brandschutz im Fachklassentrakt nicht mehr gewährleistet war. »Wir wollen so schnell wie möglich und so präzise wie nötig eine Lösung schaffen.

Es geht darum, die Unsicherheit für die Schule, für die Schülerinnen und Schüler und für deren Eltern zu beenden«, sagt Bürgermeister Tim Kähler. Die Kosten für die von ihm vorgeschlagenen Varianten schwanken zwischen knapp 20 Millionen und 33,6 Millionen Euro. Wobei in allen Berechnungen die 5,9 Millionen Euro enthalten sind, die die Stadt am RGH im Zuge von G9 sowieso für Modernisierung und Erweiterung ausgeben wollte.

Variante 2

Die von der Verwaltung befürwortete Variante 2 sieht vor, dass der Fachklassentrakt abgerissen und neu errichtet wird. Bereits Anfang 2022 könnte der Neubau sowie die Sanierung der anderen Klassenräume fertiggestellt sein. Und damit deutlich früher, als bei den anderen Varianten. Diplom-Ingenieur Rainer Wennemar vom Büro »werk 9« aus Herzebrock-Clarholz erläuterte das Vorhaben.

Demnach könnte im August 2020 mit dem Abriss des Fachklassentraktes begonnen werden. »Die Schule wird dann komplett leer gezogen. Die Schülerinnen und Schüler werden in den Containern unterrichtet, vielleicht können wir ab dann auch einige Schüler an der ehemaligen Hauptschule Meierfeld unterbringen«, sagt Uwe Werner, Leiter der Tiefbauabteilung. Derzeit werden in der ehemaligen Hauptschule Schüler des Königin-Mathilde-Gymnasiums unterrichtet, weil die naturwissenschaftlichen Räume auf dem Stiftberg saniert werden.

Ein Abriss vor August 2020 sei nicht möglich, weil die Stadt vorher ein Beweissicherungsverfahren durchführen möchte. Bürgermeister Tim Kähler will durch Juristen klären lassen, ob jemand in Haftung genommen werden kann für das Dilemma. Schließlich waren die Fachräume im Juli 2018 erst wieder freigegeben worden, nachdem sie für 1,2 Millionen Euro saniert worden waren.

Variante 1

Laut Variante 1 soll der Fachklassentrakt erhalten und saniert werden – ebenso soll der Klassentrakt saniert werden. Zunächst wäre jedoch eine aufwendige Bauwerkuntersuchung notwendig, die Geld und Zeit kosten würde. »Und am Ende der Untersuchungen könnte immer noch stehen, dass das Gebäude abgerissen werden muss«, sagt Tim Kähler.

Die Kosten für Variante 1 würden sich auf 18,2 Millionen Euro plus »X« belaufen. Das »X« steht für die Kosten der Tragwerksanierung, die noch nicht genau beziffert werden können, aber »mindestens in einem siebenstelligen Bereich liegen«, betont Rainer Wennemar. Variante 1 wäre zudem frühestens ein Jahr später fertig, also erst Anfang 2023.

Variante 3

Variante 3 sieht den Abriss und Neubau der gesamten Schule vor. Hier lägen die Gesamtkosten bei 33,6 Millionen Euro. Außerdem wäre die Schule erst 2024 bezugsfertig. So lange müsste die Stadt auch für die Kosten der Container aufkommen.