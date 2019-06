Eine volle Innenstadt: Dieses Bild wünschen sich die Herforder Einzelhändler auch für die drei Sonntage, an denen die Geschäfte innerhalb der Wälle nach dem Beschluss des Rates in diesem Jahr noch öffnen dürfen. Foto: Sophie Hoffmeier

Von Peter Schelberg

Herford (WB). Weitere verkaufsoffene Sonntage in der Herforder Innenstadt sollen in diesem Jahr am 13. Oktober sowie am 8. und 29. Dezember stattfinden. Eine entsprechende Verordnung hat der Rat am Freitag beschlossen.

Er reagiert damit auf entsprechende Anträge des Innenstadtvereins, der ISG Radewig sowie des Handelsverbandes OWL auf Sonderöffnung für die zentrale Innenstadt, also innerhalb der Wälle. Anlass für den verkaufsoffenen Sonntag am 13. Oktober ist die City-Kirmes. Der Antrag für den 8. Dezember bezieht sich auf den Seiffener Kunsthandwerkermarkt und den Weihnachtsmarkt in der Markthalle als Anlass, der Antrag für den 29. Dezember die »Herforder Glücksmomente«.

Keine Einwände von Kirche und IHK

»Beide Sonntagsöffnungen im Dezember sollen mit ihrem Programm das zeitgleich auf den fünf innerstädtischen Plätzen und Straßen stattfindende Herforder Weihnachtslicht ergänzen und bereichern«, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Während Kirche und IHK gegen die geplanten verkaufsoffenen Sonntage keine Einwände erheben, macht die Gewerkschaft Verdi erhebliche Bedenken gegen die zweite Ladenöffnung im Dezember geltend.

Verdi ist der Ansicht, dass eine zweite Sonntagsöffnung im gleichen Monat dem Ausnahmecharakter einer sonntäglichen Ladenöffnung in der Herforder Innenstadt entgegenstehe. Die Vertreterin der Gewerkschaft hatte in den in der Vergangenheit stattgefundenen Gesprächen betont, dass die Gewerkschaft die Erhebung einer Klage immer dann konkret prüfen werde, wenn Kommunen bei geplanten Sonntagsöffnungen beabsichtigen, über den von Verwaltungsgerichten bereits gesetzten Rahmen hinauszugehen.

Geltungsbereich innerhalb der Wälle

Das wäre in Herford dann der Fall, wenn der vom Verwaltungsgericht Minden angegebene räumliche Geltungsbereich überschritten würde. Der angegebene Bereich der zentralen Innenstadt wird eingerahmt von den Innenstadtwällen Unter den Linden, Deichtor-, Steintor-, Schul-, Lübbertor-, Bergertor-, und Pöppelmannwall. Damit ist beispielsweise das Elsbach-Haus nicht in die Öffnungsregelung einbezogen.

Verdi weist in einem Schreiben an Bürgermeister Kähler darauf hin, dass es im Dezember bereits einen verkaufsoffenen Sonntag im Zusammenhang mit dem Weihnachtsmarkt gibt: »Dies führt immer wieder zu zahlreichen Rückmeldungen von Beschäftigten des dortigen Einzelhandels bei uns. Insbesondere wird beklagt, das gerade im Monat Dezember vor den Kaufsonntagen die Samstage ja auch lange Samstage sind. Dies wird von den Beschäftigten als Zumutung und extrem belastend empfunden.«

Pfarrer Johannes Beer schreibt als Stadt-Kirchen-Vertreter des Herforder Pfarr-Konvents: »Grundsätzlich liegt uns natürlich die Sonntagsruhe sehr am Herzen. Sie ist nicht nur ein Teil unseres christlichen Glaubenslebens, sondern auch eine große soziale Errungenschaft. Auch haben wir volles Verständnis für die Belange der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und respektieren deren Wunsch nach einer familienfreundlichen Feiertagsregelung.« Dennoch erhebt Beer am Ende keine Einwände gegen die drei verkaufsoffenen Sonntage.