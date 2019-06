Gerd Büntzly hat sich Zugang zu einem Militärgelände in Büchel in der Eifel verschafft. Dafür muss er nun ins Gefängnis.

Herford (WB). Zurück hinter Gitter: Gerd Büntzly, Friedensaktivist aus Herford, wird am 24. Juni zum dritten Mal in der JVA Bielefeld-Brackwede eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Er hat sich im Sommer 2017 zusammen mit vier Mitgliedern einer Pflugschar-Gruppe aus den USA Zutritt auf das Militärgelände in Büchel in der Eifel verschafft, wo Piloten der Bundeswehr mit ihren Tornadoflugzeugen täglich das Abwerfen von Atomwaffen üben. Dafür ist er wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung rechtskräftig zu 25 Tagessätzen verurteilt worden.

Die gewaltfreie Aktion war Bestandteil der internationalen Woche, die im Rahmen der damaligen 20-wöchigen Aktionspräsenz der Kampagne »Büchel ist überall! – atomwaffenfrei.jetzt« stattfand.

»Atomwaffen sind ein Verbrechen gegen die Menschheit«

»Ich werde die Strafe aber nur zum Teil bezahlen, denn wenn ich ins Gefängnis gehe, kann ich viel besser auf die drohende Gefahr eines Atomkrieges aufmerksam machen«, sagt Büntzly. »Entscheidend ist, dass wir persönliche Konsequenzen auf uns nehmen, wenn wir ein Unrecht oder eine Gefahr sehen und etwas dagegen tun wollen.«

Ende April hat Büntzly zusammen mit 16 anderen Personen erneut den Zaun des Militärgeländes in Büchel überwunden und erwartet dafür über kurz oder lang ein weiteres Strafverfahren. »Atomwaffen sind an sich ein Verbrechen gegen die Menschheit, nicht nur der Abwurf wie in Hiroshima oder Nagasaki, sondern schon ihr Besitz und ihre Lagerung, umso mehr das Üben mit ihnen, wie es in Büchel geschieht«, präzisiert Büntzly.

Berthold Keunecke, Beauftragter für Friedensbildung im Kirchenkreis Herford, kritisiert, dass Büntzly in der Ladung zum Haftantritt das Mitbringen von Büchern und Schreibmaterial untersagt wurde: »Das Engagement des Friedensaktivisten gegen die Atomwaffen sollte gewürdigt und nicht durch besondere Härten sanktioniert werden.«