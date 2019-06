Drei Autos sind an dem Unfall auf der Lübbecker Straße beteiligt gewesen. Foto: Polizei

Herford (WB). Eine 75 Jahre alte Frau aus Enger ist am Montag bei einem Verkehrsunfall auf der Lübbecker Straße in Herford schwer verletzt worden. Sie soll eine rote Ampel übersehen haben.

Zu dem Unfall kam es laut Mitteilung der Polizei um 11.47 Uhr, als die Rentnerin mit ihrem Seat Ibiza auf der Lübbecker Straße in Fahrtrichtung Enger unterwegs war. An der Kreuzung zur Diebrocker Straße warteten zwei Fahrzeuge an einer roten Ampel.

»Die Frau aus Enger nahm die rote Ampel nicht wahr und fuhr ungebremst auf die vor ihr wartenden Fahrzeuge auf«, schildert die Polizei den Unfallverlauf. Der Seat Ibiza prallte in einen schwarzen 1er BMW, an dessen Steuer ein 47-Jähriger aus Herford saß. Der 1er BMW wurde auf den vor ihm wartenden 3er BMW geschoben. Dessen 35-jähriger Fahrer aus Bielefeld blieb dabei unverletzt.

Ein Rettungswagen brachte die Rentnerin schwer verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus. Der Mann aus Herford wurde leicht verletzt. Der Seat Ibiza war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 8500 Euro.