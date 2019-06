Von Ralf Meistes

Das Dilemma um den Fachklassentrakt am Ravensberger Gymnasium zeigt, wie kompliziert und mühsam Kommunalpolitik zuweilen sein kann . In weniger als zehn Tagen sollen die Mitglieder des IAB-Ausschusses über ein 20 bis 30 Millionen-Euro-Projekt entscheiden. Dabei werden ihnen drei Varianten präsentiert, die nicht wirklich Alternativen sind.

Nachdem im März bekannt geworden war, dass aufgrund von fehlerhaften Sanierungsarbeiten der Brandschutz im Fachklassentrakt nicht mehr gewährleistet war, hat die Verwaltung zügig Lösungen präsentiert. Wirklich annehmbar ist aber wohl nur die von Bürgermeister Tim Kähler favorisierte Variante 2, wonach der Fachschultrakt abgerissen und neu gebaut und der übrige Klassentrakt saniert wird. Kosten: 23,1 Millionen Euro. Fertigstellung: Anfang 2022.

Variante 1 birgt viele Unwägbarkeiten

Denn bei der Variante 1, die den Erhalt des Fachschultrakts vorschlägt, gibt es zum einen zu viele Unwägbarkeiten, und zweitens würde die Fertigstellung mindestens ein Jahr länger dauern als bei der Variante 2. Und wer will schon, dass die RGH-Schülerinnen und –Schüler über Gebühr lange in Containern unterrichtet werden? Außerdem ist unklar, was zu den ermittelten Kosten von 18,2 Millionen Euro noch dazu kommt. Am Ende der Untersuchung könnte sogar stehen, dass das Gebäude doch abgerissen werden muss.

Darüber hinaus weisen die Planer auf weitere Nachteile hin, die bei einer Sanierung des Fachklassentraktes auftauchen würden. Völlig unklar ist, ob die Schülerinnen und Schüler tatsächlich ab Anfang 2023 dort einziehen könnten. Bisher benutzte Schränke könnten nach einer Sanierung nicht mehr verwendet, das Treppenhaus müsste verändert werden. Wer will bei dieser Auflistung noch für Variante 1 stimmen?

Ein kompletter Neubau würde 33,6 Mio. Euro kosten

Die Variante 3, also Abriss und Neubau der gesamten Schule, würde zehn Millionen Euro mehr kosten (insgesamt 33,6 Millionen) als Variante 2. Was vielleicht noch schwerer wiegt: Wer von den Kommunalpolitikern für diese Variante seine Hand hebt, würde der Schule, den Eltern und den Schülerinnen und Schülern im Jahr 2019 zugleich sagen, dass ihre neue Schule vermutlich erst Anfang 2024 fertiggestellt sein wird. Ist das wirklich eine Option?

Die faktische Alternativlosigkeit ist das eine, der zeitliche Druck das andere. Um jedoch auch hier mit Missverständnissen aufzuräumen: Diesen zeitlichen Druck hat nicht der Bürgermeister zu verantworten. Er ist entstanden, weil durch eine fehlerhafte Sanierung dem Ravensberger Gymnasium quasi über Nacht 13 Unterrichtsräume genommen worden sind.

IAB-Ausschuss tagt am 26. Juni

Jetzt sagt man den IAB-Mitgliedern: Falls ihr euch nicht in den kommenden acht Tagen, sondern erst im September entscheiden könnt, dann wird das die Stadt mindestens 120.000 Euro für die Containermiete kosten. Schließlich werden die Container bereits im Juli aufgestellt. Und: Eine Vertagung der Entscheidung würde weitere Kosten nach sich ziehen. Also wird der IAB-Ausschuss am 26. Juni wohl für die Variante 2 votieren – eine wirkliche Alternative hat er nicht. Für die Schule bedeutet dies, dass sie bis Anfang 2022 mit Provisorien leben muss. Das ist für alle Beteiligten eine große Herausforderung.