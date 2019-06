Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). Sie kamen als Befreier – und als Besatzer. Wenn ältere Herforder an die Zeit nach 1945 denken, fallen ihnen nicht zuletzt die von den Briten besetzten Häuser ein. Doch es gab auch Widerstand. Besonders mutig war der Fliesenleger Ewald Rahmöller.

Mit den Spuren der Briten auf dem Stiftberg beschäftigt sich Museumsleiterin Sonja Langkafel in einer Führung. Diese beginnt am 22. Juni um 15 Uhr am Eingang vom Bildungscampus (frühere Wentworth-Kaserne), Liststraße.

Langkafel will in einem 90-minütigen Rundgang zeigen, wie das Militär den Stiftberg bis 2015 prägte und auch noch darüber hinaus formt. Der Rundgang führt über das ehemalige Kasernengelände zu den britischen Häusern an der Ulmenstraße bis zur Britensiedlung an der Goethestraße.

Führung auf dem Stiftberg

Die Führung gehört zum Begleitprogramm der aktuellen Ausstellung »Briten in Westfalen«, die von der Soldatenzeit in der Region handelt. Im Mai 1945 hatten die Briten Herford besetzt. Sie nutzten die alten Wehrmachtskasernen an der Mindener und der Vlothoer Straße.

Die britischen Familien zogen in die umliegenden Häuser. 6500 Menschen seien allein auf dem Stiftberg von Beschlagnahmungen betroffen gewesen, sagt Langkafel. Um die Situation zu entspannen, wurden ab 1949/50 neue Siedlungen gebaut.

Am 22. Mai 1945 hatte die Stadt verkündet, dass die von der Militärregierung beschlagnahmten Gebäude von den Besitzern vorerst nicht wieder bezogen werden dürfen. Der Stiftberg war sogar durch Stacheldraht abgezäunt. Doch auch Gebäude außerhalb des Sperrbezirks waren betroffen – so das Haus von Ewald Rahmöller an der Elverdisser Straße.

Nachbarn lieferten Wasser

Zehn Jahre lang hatten die Rahmöllers bei Verwandten gewohnt – dann zogen sie im April 1955 in die eigene Fliesenleger-Werkstatt im Hinterhof. Im Wohnhaus lebten noch Briten. Als eine Soldatenfamilie auszog und ein Fenster offenließ, nahmen die Rahmöllers ihr Haus eigenmächtig wieder in Besitz. Ihr »Hauptquartier schlugen sie im Wintergarten auf.

Die Sympathie der »Besatzungsverdrängten« war ihnen gewiss, die Engländer indes verlangten die Räumung. Am 10. November 1955 wurde der Familie laut HK verboten, »in dem Haus elektrisches Licht zu brennen, mit Gas zu kochen oder auch nur Wasser aus einer Wasserleitung zu trinken«. Doch die Bürger zeigten sich solidarisch. Eine Firma bot eine Propangasanlage an, Nachbarn stellten Wasser zur Verfügung, halfen beim Eimerschleppen.

Seltene Fotografien

Dennoch mussten die Rahmöllers erneut ausziehen – Mitte März 1956 jedoch nahmen sie ihr Haus endgültig in Besitz, die zuletzt dort wohnenden Engländer siedelten in eine Britenwohnung.

Besonders ist der Fall der Familie Rahmöller aber nicht nur wegen des Widerstandes, der auch von der überregionalen Presse beachtet wurde, sondern auch wegen des Bildmaterials. Fotos beschlagnahmter Häuser sind selten.