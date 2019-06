Ulrich Balß präsentiert die Fotos seines Großvaters, die ein ungeschminktes Bild vom New York der 20er Jahre zeigen. Er fand sie in einem alten Album in einer Kiste. Foto: Stefan Wolff

Von Stefan Wolff

Herford (WB). Als den Buchbinder Theodor Trampler 1928 die Hoffnung auf Arbeit nach New York führt, ist die Kamera sein ständiger Begleiter. Er fotografiert junge Schuhputzer, macht Bilder von Brücken und Wolkenkratzern und dokumentiert das Leben in den Straßen.

Bilder waren in Kiste

91 Jahre später besucht der Musikproduzent Ulrich Balß die Metropole. Auch er hat eine Kamera dabei, mit der er das Leben im New York des 21. Jahrhunderts festhält. Welche Eindrücke die beiden Reisenden in unterschiedlichen Zeiten gewonnen haben, erfahren die Besucher der Ausstellung »New York – Past & Present« im Elsbachhaus, die am Dienstag, 25. Juni, um 19.30 Uhr eröffnet wird.

Den Buchbinder und den Musikproduzenten verbindet mehr als nur eine persönliche Beziehung zu New York. Denn Theodor Trampler (1890-1975) ist der Großvater von Ulrich Balß. Der in Herford geborene und in Enger aufgewachsene Balß fand die Fotos seines Großvaters, als er den Nachlass seiner 2015 gestorbenen Mutter durchging. »In einer Kiste fand ich drei Bücher mit Briefen meines Großvaters und zwei Fotoalben«, erinnert er sich.

Eifriger Briefeschreiber

Denn Theodor Trampler war nicht nur ein begeisterter Fotograf, sondern auch ein eifriger Briefeschreiber. Allein an seine Frau schickte er während seines New-York-Aufenthalts etwa 130 Briefe. Und wie mit der Kamera hielt er auch mit der Schreibfeder das Leben in der großen Stadt fest.

Ulrich Balß fühlte sich motiviert, dem Vorbild seines Großvaters zu folgen und im Abstand von 80 Jahren ebenfalls den Blick auf New York zu richten. Viele Motive seines Großvaters versuchte er aus der gleichen Perspektive aufzunehmen und so »damals und heute nebeneinander zu stellen.«

Lieder aus New York

Die Bilder aus beiden Jahrhunderten und die Briefe seines Großvaters fasste Ulrich Balß in dem Buch »New York Past & Present – New York – gestern und heute« zusammen. »Es gibt bereits zahllose Bücher über New York«, sagt er im Vorwort. Sein Buch aber unterscheide sich von allen anderen, füge Facetten hinzu und kombiniere Dinge, die es so bisher nicht zusammen gegeben habe.

Schließlich möchte er dem Leser seines Buches auch einen akustischen Eindruck von der Stadt verschaffen und hat aus diesem Grund mit befreundeten Musikern die CD »New York – The Sound of a City« produziert. Auf der CD, die dem Buch beiliegt, findet der Hörer Titel, die vielleicht schon der Großvater des Herausgebers gehört hat, als er mit seiner Kamera durch die Straßenschluchten New Yorks schweifte.