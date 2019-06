Verrücktes rund um einen Wohnwagen verspricht die Show »Viva Raphael«. Am 18. August schlägt der Darsteller mit einem Wohnwagen auf dem Münsterkirchplatz auf. An diesem Tag hat er Geburtstag – und erlebt viele Überraschungen. Foto: Granville Normandie

Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). Wenn alles läuft wie geplant, wird Peter Trabner auch in Herford in der Psychiatrie landen. Denn der Weg dorthin samt Heilung gehört zu dem Stück, das er im Aawiesenpark aufführt.

Wahl fällt auf Birke

Krimifans kennen den in Bückeburg geborenen Schauspieler unter anderem aus dem Dresden-Tatort. Dort spielt er einen Gerichtsmediziner. In Herford probt Trabner gemeinsam mit einem Baum das Hölderlin-Stück »Der Tod des Empedokles« – und zwar am 26. Juni ab 19 Uhr im Aawiesenpark. Viele Bäume hat der Schauspieler im Vorfeld begutachtet, seine Partnerwahl fiel schließlich auf eine Birke.

Dieser Baum steht bei Trabner für die gesamte Natur. Insofern sei es auch ein Stück über Nachhaltigkeit, sagt Karl-Heinz Rohlf. Der Theaterleiter hat mit der Pro Herford das Programm der Reihe »Mein Sommer, meine Stadt« zusammengestellt. Und Baumfreund Trabner ist dabei.

Theater unter der Linde

Die Birke ist nicht der einzige Baum, der bei der Programmvorstellung eine Rolle spielte. So lieben es die Künstler offenbar, »unter der wunderbaren Linde« am Münsterkirchplatz zu spielen. So hat sich der Ort als feste Größe für die Kinderstücke etabliert.

Zum fünften Mal gibt es in den Sommerferien die Reihe »Mein Sommer, meinte Stadt«, erneut wirkt die Volksbank als Sponsor mit. Geboten werden sieben Aufführungen – vier Erwachsenenstücke, die freitags jeweils um 19 Uhr beginnen, und drei Kinderstücke, stets sonntags ab 15 Uhr auf dem Münsterkirchplatz.

Das Programm

Die Reihe der Erwachsenenaufführungen beginnt am 12. Juli mit dem Musik-Comedy-Duo Stenzel und Kivits auf dem Alten Markt. Weiter geht es am 19. Juli auf dem Neuen Markt mit der Theatergruppe Canaillen Bagage. Sie spielt ein »Gaunerstück«. Am 26. Juli folgt Trabners »Tod des Empedokles«, beendet wird die Erwachsenenreihe am 2. August mit Weltmusik. Auf dem Gänsemarkt spielt die Band Cacto.

Die Kinderreihe beginnt am 4. August mit einer Künstlerin namens Theaterwiese: »Der Wolf und die sieben Geißlein.« Am 11. August fragt das Marmelock-Figurentheater »Wer hat den Atlantik geklaut?«. Am 18. August bietet die Show »Viva Raphael« Skurriles um einen Wohnwagen.