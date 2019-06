Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). »I will follow you« kündigt die aus Herford stammende Sängerin Sora auf ihrer neuen Single an. Doch nicht nur sie folgt jemandem, sondern die Fans folgen auch ihr: Bereits nach wenigen Tagen kommt ihr Song »Follow« beim digitalen Musikdienst Spotify auf mehr als 60.000 Aufrufe.

Basteln an Pop-Karriere

Es läuft gut, und die Künstlerin, die ihre englischsprachigen Lieder selbst schreibt, ist bereit für den Gipfel. Am Mittwoch, 26. Juni, tritt Sora beim Hoekerfest auf. Ihr Konzert vor dem Hauptgig Frida Gold ist Teil einer Tournee, die sie in viele Städte der Republik führt. Ihr Auftritt auf der Bühne am Alten Markt beginnt um 19.15 Uhr.

»Zwischen Wagner-Opern und Popmusik«: Diesen Titel trug vor zwei Jahren ein HK-Artikel über die Sängerin, die am Königin-Mathilde-Gymnasium Abitur gemacht hat. Später studierte sie in Kassel unter anderem Operngesang, doch bastelte sie im Sommer 2017 bereits an ihrer Pop-Karriere.

Um ihre Privatsphäre zu schützen, will sie ihren bürgerlichen Namen nicht kommuniziert wissen – nur soviel: Der echte Vorname der Sängerin klingt ähnlich.

Gefühlvolle Pop-Balladen

Zielstrebig arbeitet die 30-Jährige an ihrer Karriere, verdient einen Teil ihres Lebensunterhalts auch als Traurednerin. Eine neue Erfolgs-Dimension erreicht sie mit ihrer jüngsten Single: »Dass das so explodieren würde – das hätte ich nie gedacht.«

Auch für die Produktion zeichnet die junge Sängerin mit der großen Stimme verantwortlich. Mit einer Band werden die Lieder im Studio eingespielt, auf der Bühne ist Sora jedoch nur mit einer Pianistin zu erleben. Der Rest erklingt über Playback. Ihre Stimme sei natürlich live, versichert die Künstlerin. Eine Stimme, geschaffen für gefühlvolle Pop-Balladen.