Das Fest begann mit einer heiligen Messe auf dem Kirchplatz von St. Johannes Baptist, den Mitglieder der Gemeinde St. Paulus zuvor mit einem großen Blumenteppich geschmückt hatten. Die dabei verwendeten Rosen hatte, wie in den Jahren zuvor, die Gärtnerei Schwagmeier gespendet. Und dank des Posaunenchors der evangelischen Gemeinde Herford-Mitte hatte die Feier sogar eine ökumenische Note.

»Wir wollen Christus nicht nur in den Sonntag und in den Kirchraum, sondern auch in den Alltag tragen«, eröffnete Pfarrer Gerald Haringhaus die heilige Messe, die er gemeinsam mit Diakon Miroslav Borkowski zelebrierte. An ihrem Ende bat der Geistliche dann um Gottes Segen für die Stadt Herford und ihre Bewohner.

Stadt und ihre Bewohner gesegnet

Über die Brüderstraße und den Alten Markt führte die Prozession die Mitglieder der drei Herforder Gemeinden, die Messdiener und Kommunionkinder zur Münsterkirche. Geschützt von einem Baldachin trugen die Priester dabei in einer Monstranz das Allerheiligste in Form einer Hostie. An einem Altar vor der Münsterkirche segnete Pfarrer Haringhaus erneut die Stadt und ihre Bewohner. Ihren feierlichen Abschluss fand die Prozession wieder auf dem Platz vor der Kirche St. Johannes Baptist.

Die Katholiken feiern Fronleichnam seit dem 13. Jahrhundert jeweils 60 Tage nach Ostern, am zweiten Donnerstag nach Pfingsten. In Form der Hostie steht dabei Jesus Christus im Mittelpunkt des Festes. Darauf weist auch der Name Fronleichnam hin, denn »fron« ist Mittelhochdeutsch und bedeutet »Herr«, »Leichnam« steht für »Leib«.