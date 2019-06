Herford (WB). Jetzt ist es offiziell: Markus Altenhöner hat die Ernennungsurkunde zum Wahlbeamten erhalten und ist damit zum neuen Kreisdirektor der Kreisverwaltung Herford ernannt worden. Wie berichtet, war der 38-Jährige im April mehrheitlich vom Kreistag gewählt worden. Er wird das Amt am 1. Juli übernehmen. Altenhöner tritt die Nachfolge von Ralf Heemeier an, der die Kreisverwaltung am 30. Juni in den Ruhestand verlässt.