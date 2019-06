Ein Foto aus besseren Tagen, als die Disco noch Go Parc hieß. Foto: Moritz Winde

Von Moritz Winde

Herford (WB). Ob Ringlokschuppen, Elephant Club, Café Europa oder Mondo: Viele namhafte Großdiskotheken in der Region haben in letzter Zeit dicht gemacht.

Ein Grund sind sicher die sozialen Netzwerke. Wer früher jemanden kennenlernen oder sein neues Outfit präsentieren wollte, der ging in die Zappelbude. Heute geht das übers Smartphone.

Um so erstaunlicher ist es, dass die neuen Betreiber den High Club weiterführen wollen.

Zwingend notwendig scheint die Rückbenennung in Go Parc. Auch wenn ihn einige für verstaubt halten mögen: Der Name stand jahrzehntelang für Qualität, das kleine Herford war dem Partyvolk deutschlandweit ein Begriff.

Verantwortlich dafür war Michael Büter. Mehr als 20 Jahre hatte er das Sagen, holte Stars wie Beyoncé, Avici oder Flo Rida und machte Generationen glücklich. Das sollte man anerkennen.

Letztlich erkannte der 55-Jährige aber die Zeichen der Zeit nicht. Mit neuem Namen setzte er Anfang 2018 alles auf eine Karte – und scheiterte. Jetzt musste er Insolvenz anmelden. Häme ist fehl am Platz. Büter selbst hatte zugegeben, Fehler gemacht zu haben – unter anderem bei der Musikwahl.

Aber auch der Name passte vorne und hinten nicht: Mit High Club konnte und kann niemand etwas anfangen.

Klar ist, dass die Rechnung Go Parc = Erfolg nicht automatisch aufgeht. Es kann nur ein Baustein sein.

Man darf gespannt sein, wie das schlingernde Schiff an der Wittekind­straße auf Kurs gebracht und die Disco wieder zur Nummer eins gemacht werden soll.