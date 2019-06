Sascha Pierro mit Dominik Decker und Christian Fleps (von links) in Havanna, wo sie Lieder aufgenommen haben: Am 28. Juni treten sie auf dem Hoekerfest auf. Foto: Sascha Pierro

Herford (WB). Sie leben in Hannover – und machen Musik mit spanischen Texten. Auch in Herford wollen die Musiker von Marquess Partystimmung verbreiten. Vor ihrem Auftritt auf dem Hoekerfest spricht Hartmut Horstmann mit dem Sänger Sascha Pierro.

Sie sind in Minden aufgewachsen, ihr Vater stammt aus Italien. Wie kamen Sie da auf die Idee, Lieder auf Spanisch zu singen?

Sascha Pierro : Das hat mit unserem ersten Song zu tun, den wir als Werbesong für den Flughafen in Hannover geschrieben haben. Passend zur Fußball-WM im Jahr 2006 haben wir in vier Sprachen gesungen. Das Lied lief als Dauerwerbeschleife und kam so gut an, dass uns jemand fragte, ob wir daraus nicht noch mehr machen wollen. Wir haben dann gemerkt, dass zu uns der spanische Part am besten passte, und den ganzen Song auf Spanisch geschrieben. So sind wir durch Zufall zu unserem ersten Radiohit »El Temperamento« gekommen.

Auf wie viele Auftritte im Jahr kommen Sie?

Pierro : Wir haben im Jahr so um die 40 Live-Auftritte, TV- und Radiopromogeschichten – das ist schon seit 2006 so. In der Zeit sind acht Alben entstanden, so dass wir in den Konzerten einen Querschnitt aus all den Jahren spielen. Wichtig sind uns dabei immer die Nähe und der Spaß mit dem Publikum – dass wir mit den Leuten reden können, dass sie uns verstehen. Darum sage ich auch gerne etwas zu den Liedern, erzähle, worum es in den Texten geht.

Sommermusik mit spanischen Texten – da denkt man immer auch an den Ballermann. Ist Mallorca eine feste Größe in Ihrem Terminkalender?

Pierro : Also, wenn ich spanische Musik höre, denke ich nicht an den Ballermann. Das mag im Jahr 2006 bei vielen anders gewesen sein. Aber mittlerweile ist Spanisch so angesagt und verbreitet, dass es falsch wäre, das alles mit Ballermann gleichzusetzen. Ganz im Gegenteil: Für unser aktuelles Album »En Movimiento« zum Beispiel sind wir nach Havanna geflogen, um die Vibes aufzufangen und mit Musikern von dort Lieder zu schreiben und aufzunehmen sowie zu drehen.

Wir hatten sogar die Chance, im legendären Egrem-Studio zu produzieren, wo schon der Buena Vista Social Club die Songs aufgenommen hat.

Kritiker werfen der Band vor, es mit der spanischen Sprache nicht allzu genau zu nehmen. Was sagen Sie dazu?

Pierro: Wenn man Erfolg hat, wird es immer Leute geben, die etwas zu mäkeln haben. Das ist leider so. Und weil wir mit Liedern erfolgreich sind, die wir nicht in unserer Muttersprache singen, wollen sie in den Texten was finden. Wir schreiben schon seit Jahren unsere Lieder im Team – und dazu gehören auch Spanier und Südamerikaner. Dabei mischen wir gern die vielfältigen Redensarten der spanischen und lateinamerikanischen Sprache.

Die größten Erfolge von Marquess gehen zurück auf die Jahre 2006/2007. Sind Hits wie »Vayamos Compañeros«, »El Temperamento« die Lieder, bei denen die Fans mitsingen?

Pierro : Vom Verkauf und Erfolg her gesehen war »Vayamos Compañeros« unser größter Erfolg. Der Song strahlt eine Euphorie und eine Aufbruchstimmung aus, die wohl in der Zeit genau richtig waren. Auch bis jetzt noch landen die meisten Alben von uns ziemlich hoch in den Verkaufcharts. Aber so richtig einzigartig und auffällig wird ein Lied meist dann, wenn es immer wieder im Radio läuft. Und das war speziell bei »Vayamos Compañeros« der Fall.

Es gibt Sänger, die darunter gelitten haben, dass die Fans immer die gleichen Lieder hören wollten. Können Sie das nachvollziehen?

Pierro: Wenn eine Band einen richtigen Hit hatte, ist das ein großes Glück. Nur muss man dann irgendwie aus dem Kopf bekommen, immer die Nummer eins schreiben zu wollen. Entscheidend ist, dass man hinter der Musik steht, die man macht. Wer einen Song schreibt, der unbedingt ein Hit werden soll, wird garantiert keinen Erfolg haben, sondern verkrampfen, vielleicht sogar an dem Anspruch zerbrechen. Ein Song muss uns berühren und erst mal nur uns selbst gefallen. Den Rest entscheiden danach die Fans.

Als Sie als Einzelinterpret beim Grand-Prix-Vorentscheid aufgetreten sind, haben Sie in deutscher Sprache gesungen. Singen Sie Ihr Lied »Wenn Grenzen fallen« auch heute noch manchmal?

Pierro: Das Lied singe ich eigentlich nicht mehr. Höchstens zu Hause am Klavier. Aber es war für mich eine wichtige Erfahrung, so etwas mal zu probieren. Später haben wir noch mal mit Marquess am deutschen Vorentscheid teilgenommen – und auch da nicht gewonnen. Aber das war selbstverständlich kein Grund aufzuhören. Wie schon gesagt, wir stehen hinter dem, was wir tun – nur darum geht es.

Können Sie sich vorstellen, irgendwann wieder ein deutschsprachiges Album aufzunehmen?

Pierro: Ich will nicht ausschließen, dass ich auch mal wieder deutschsprachige Lieder singe. Aber dann wohl nicht unter dem Namen Marquess. Alles kann passieren – da bin ich offen.

Kaum jemand weiß, dass Sie auch als Fotograf unterwegs sind. So haben Sie Cover-Fotos für das Album »Schrei« von Tokio Hotel gemacht. Haben Sie noch Kontakt? Sind Sie zur Hochzeit von Heidi Klum eingeladen?

Pierro: Ich hatte die Band lange im Studio und auf ihrer Tour fotografisch begleiten dürfen, heute aber nicht mehr. Wenn ich die Nummer von Heidi Klum hätte, würde ich sie fragen, warum sie mich bisher nicht eingeladen hat. Aber vielleicht werde ich ja noch von Tom eingeladen – als Hochzeitsfotograf.

Konzert am 28. Juni beginnt um 21.30 Uhr

Mit ihrem Sommerhit »El Temperamento« wurde die Band Marquess im Jahr 2006 bekannt. Das Lied wird auch erklingen, wenn die Musiker am 28. Juni ab 21.30 Uhr auf dem Neuen Markt auftreten.

Die Musiker leben in Hannover, der Sänger Sascha Pierro ist in Minden aufgewachsen. Vor seiner Zeit bei Marquess war er Sänger der Top-40-Band Steam. Auch eine CD mit deutschsprachigen Liedern hat er aufgenommen. Als Komponist und Studiomusiker hat der 47-Jährige zudem mit Sängern und Bands wie Oli P., Patrick Nuo oder Jazzkantine zusammengearbeitet. Marquess hat bisher acht Alben veröffentlicht