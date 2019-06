Von Moritz Winde

Thema im Verkehrsausschuss am 25. Juni

Egal ob Bundes-, Landes-, Kreis- oder Stadtstraßen: Wenn es nach dem 51-Jährigen geht, rollt es sich spätestens ab 2020 deutlich langsamer in Herford. »Im Hinblick auf die allgemeine Klimadiskussion in Deutschland und die Resolution der Stadt Herford zum Klima-Notstand gilt es nun, auch vor Ort Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind, CO2 und andere Klima-Gase einzusparen.« Im Gegensatz zu Gewerbe und privaten Haushalten könne die Stadt beim Verkehr konkret Einfluss nehmen, heißt es in seinem Bürgerantrag, mit dem sich am kommenden Dienstag, 25. Juni, die Politik beschäftigen wird. Ab 17 Uhr kommen die Mitglieder des Verkehrsausschusses im Rathaus zusammen.

»Verwaltung ist zur Tagesordnung übergegangen«

Dann will Jürgen Josting – der Fotograf spielt mit dem Gedanken als parteiloser Bürgermeisterkandidat bei der nächsten Kommunalwahl anzutreten – seinen Plan konkretisieren. »Es ist ja schön und gut, den Klima-Notstand auszurufen. Doch es darf nicht bei reiner Symbolik bleiben, sondern muss mit Leben gefüllt werden.« Er habe das Gefühl, dass in der Verwaltung einfach zur Tagesordnung übergegangen werde.

Jürgen Josting: »Wie passt die Resolution mit der ursprünglich geplanten Abholzung von 50 Bäumen auf dem Stiftberg zusammen?« Wie berichtet, will die Stadt auf der Vlothoer Straße zwei Kreisel und Radewege bauen. Dafür sollten die Bäume Platz machen. Diesen Plan hat Bürgermeister Tim Kähler jetzt aber gestoppt.

Mehr Radfahrer und Fußgänger

Die Vorteile einer flächendeckenden Tempo-30-Zone liegen für den Naturschützer, der sich als grüner als die Grünen bezeichnet, auf der Hand. Durch langsameres Fahren laufe der Verkehr flüssiger und weil seltener stärker Gas gegeben werde, reduzierten sich die Abgase. »Durch die Verringerung der Geschwindigkeit wird das Autofahren unattraktiver, insbesondere auf kürzeren Wegen. Die Menschen nehmen dann für das Brötchenholen eher das Rad oder gehen zu Fuß«, glaubt der 51-Jährige.

Einen weiteren Pluspunkt sieht Jürgen Josting beim Thema Sicherheit. Ein langsamerer Verkehr sei ein sicherer Verkehr und sorge zudem für weniger Lärm, was insgesamt die Stadt und die Straßen lebenwerter mache. Zudem werde weniger Feinstaub aufgewirbelt.

»Tempo 30 kein Allheilmittel«

Der Herforder sagt, Tempo 30 sei sicher kein Allheilmittel für den Klimaschutz und könne auch allein keine zukunftsorientierte Verkehrswende herbeiführen. »Als Sofortmaßnahme ist es jedoch ohne größere bauliche Veränderungen geeignet. Und niemandem tut es weh, etwas langsamer zu fahren.«

Jostings Antrag hat so gut wie keine Chancen, umgesetzt zu werden. Schon alleine deswegen, weil es laut Straßenverkehrsordnung nicht zulässig ist. Der 51-Jährige hofft aber, eine Diskussion in Gang zu setzen. »Wer dagegen ist, muss sagen, was er jetzt konkret gegen den menschengemachten Klimawandel im Bereich Verkehr unternehmenmöchte.«