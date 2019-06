Herford (WB). Ein 53-Jähriger aus Bad Salzuflen ist am Montag auf der Laarer Straße mit seinem Lieferwagen umgekippt und erlitt dabei leichte Verletzungen. Er soll alkoholisiert gefahren sein.

Laut Mitteilung der Polizei ereignete sich der Verkehrsunfall um 00.13 Uhr, als der Bad Salzufler auf der Laarer Straße in Richtung Bielefelder Straße fuhr. »Nach einer Linkskurve zündete sich der 53-jährige Fahrer eines VW T5 eine Zigarette an. Dabei kam er nach links von der Straße ab«, schildert die Polizei den Unfallhergang.

Beim Versuch, gegenzulenken, geriet der Lieferwagen ins Schlingern und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Die Polizeibeamten hätten in der Atemluft des Mannes Alkohol gerochen, ein Atemtest sei positiv verlaufen. Ein Richter ordnete die Entnahme von Blutproben an. Der leicht verletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der Lieferwagen wurde abgeschleppt. Da sich beim Verladen Rauch entwickelte, war auch die Feuerwehr im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war der betroffene Bereich der Landstraße gesperrt. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf mindestens 25.100 Euro.