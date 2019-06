Noch haben sich die Raupen in Herford nicht breit gemacht.

Gespräche im Herforder Rathaus über Raupe

Seitdem immer mehr Städte in NRW darüber berichten, dass Grünflächen vom Eichenprozessionsspinner befallen sind, beschäftigt man sich auch im Herforder Rathaus mit dem Phänomen. »Wir haben in den vergangenen Tagen im Team mehrfach darüber gesprochen, was zu tun ist, falls die Raupen sich bei uns breit machen«, sagt König.

Nester kleben ein Eichenstämmen

Kommt man mit den Brennhärchen der Raupen in Berührung, so kann dies allergische Reaktionen, Juckreiz und Atemprobleme auslösen. Auch das Berühren der Nester kann zu gesundheitlichen Problemen führen. Die Nester kleben förmlich an Eichenstämmen.

Allergische Reaktion möglich

Die warme, trockene Witterung begünstigt die Verbreitung des Eichenprozessionsspinners. In Städten wie Essen oder Münster sind in Wäldern bereits Schilder aufgestellt worden, die vor den Raupen warnen. Die Brennhaare des Eichenprozessionsspinners enthalten das Gift Thaumetopoin. »Dieses Gift kann die Haut, Augen und Atemwege reizen.

Asthmatiker können mit Atemnot darauf reagieren«, warnt Heiner Beckmann, Landesgeschäftsführer der Barmer. Die Krankenkasse hat daher eine kostenfreie Hotline (0800 84 84 111) eingerichtet. Dort erhalten alle Anrufer Rat und Hilfe, die mit den Raupen in Berührung gekommen sind – unabhängig von der Kassenzugehörigkeit.

Nach Kontakt gründlich duschen

Ein Tipp: Ist es zum Kontakt gekommen, sollten Betroffene sich gründlich abduschen, Körper und Haare waschen. »Um eventuell verbliebene Härchen der Raupen nicht einzureiben, ist es ratsam, die Haut trocken zu föhnen. Kalte Kompressen können den Juckreiz und die Schwellungen lindern«, erläutert Beckmann.

Je nachdem, wie intensiv der Kontakt mit den Gifthärchen war, verschwinden die Symptome nach etwa zwei Wochen wieder von selbst. Allerdings wollen die wenigsten Betroffenen so lange warten und gehen vorher zum Arzt. Dieser kann die Beschwerden mithilfe von kortisonhaltigen Medikamenten lindern.