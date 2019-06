Von Bernd Bexte

Herford (WB). Neun Kommunen, ein Kreis, 49 Künstler: Wie es um den aktuellen Stand der bildenden Kunst im Wittekindsland bestellt ist, erfahren Kunstinteressierte am 6. und 7. Juli. Dann öffnen heimische Künstler wieder ihre Ateliers.

Skulpturen, Bilder, Schmuck, Fotografie, Glaskunst – die Metiers sind vielfältig, die die Besucher bei einer Rundreise durch den Kreis erleben können. Für Samstag und Sonntag laden die teilnehmenden Künstler jeweils von 11 bis 18 Uhr zu einem Rundgang durch ihre Ateliers ein. Zum zehnten Mal gibt es diese Veranstaltung. »Im Laufe der Zeit haben mehr als 100 Künstler ihre Arbeiten präsentiert«, sagt Hans-Joachim Schrauwen vom ausrichtenden Verein Kulturanker Herford.

Fünf Künstler zum ersten Mal dabei

Er hat eine etwa 60-seitige Broschüre sowie ein Faltblatt mit sämtlichen Ateliers zusammengestellt. »Viele machen bereits seit Jahren mit, es gibt aber auch immer wieder Premieren«, sagt Rainer Brinckmann, Vorsitzender des Kulturankers. So sind etwa Hans Lipowicz, Alexander Ort und Ingrid Hagemeier aus Herford erstmals mit dabei, Olga Zibulka aus Löhne sowie Stefanie Kammann aus Rödinghausen. Sie ist die einzige Teilnehmerin der kleinen Kommune am Wiehen.

Die meisten Ateliers können in Herford besichtigt werden (14), gefolgt von Löhne (11), Bünde (8) und Hiddenhausen (7). Die Resonanz auf die Einladung ins Atelier sei nie vorhersehbar. »Wir bekommen von einigen Künstlern Rückmeldungen. Das reicht von nur einem Besucher pro Tag bis zu mehr als 100«, sagt Schrauwen.

Eröffnung im Kreishaus

Bereits am Donnerstag zuvor, 4. Juli (19 Uhr), werden die offenen Ateliers eröffnet: Im Lichthof des Kreishauses stellen teilnehmende Künstler jeweils ein Werk aus (bis 1. August) und stehen für Nachfragen bereit. Es spricht Landrat Jürgen Müller. Das Trio Sorelina begleitet den Abend mit Geige und Akkordeon. Die Broschüren und Flyer mit der Übersicht der teilnehmenden Ateliers gibt es kreisweit in den Sparkassen und Rathäusern, im Einzelhandel, in der Stadtbibliothek, im Kreishaus, Marta, VHS und Musikschule.