Von Hartmut Horstmann

»Haltung und Fall«

»Limits of Control« heißt die Arbeit, die Teil der neuen Marta-Ausstellung ist. Passend zur Herausforderung, auf den Kugeln die Haltung zu bewahren, trägt sie den Titel: »Haltung und Fall – Die Welt im Taumel.« Eröffnet wird die Ausstellung, deren Aufbau sich im finalen Stadium befindet, am Freitag, 28. Juni, um 19.30 Uhr. »Was passiert, wenn wir alle im gleichen Schlamassel stecken?«, fragt Barta. Eine Antwort darauf soll der Umgang mit seiner Installation geben – wenn mehrere Besucher gleichzeitig den Kugeltest wagen, wenn sie rutschen, sich abstützen oder wegschubsen.

Körper voller Regenbogenfarben

Installationen, Malerei, Fotografien, Skulpturen: Das ganz breite Kunstspektrum kommt in der Ausstellung zur Geltung. Hinzu kommen zwei Performances am Freitag, auf die die Kuratorin Ann Kristin Kreisel besonders hinweist. So wird der Künstler Naufus Ramirez-Figueroa aus Guatemala seinen Körper in den Mittelpunkt stellen, indem er ihn mit Regenbogenfarben selbst bemalt. Die Farben drücken Haltung aus – sie stehen für das Schwulsein des Künstlers, der einen Farb-Abdruck an der Marta-Wand hinterlassen wird.

Der Körper kehrt zurück

Um Haltung, um das Aufbrechen von Rollen, geht es auch in dem Beitrag der Schweizerin Alexandra Bachzetsis, die zu dritt eine Art Tanzperformance darbietet. Für Ann Kristin Kreisel drückt sich in den beiden Performances etwas aus, was in der Kunst derzeit eine zunehmend große Rolle spiele: »Der Körper rückt wieder stärker in den Mittelpunkt.«

Angesichts des Eindrucks, dass die Welt taumele und aus den Fugen gerate, gewännen zudem Themen wie Haltung, Posen oder Scheitern an Bedeutung. Wer die wachsende Unverbindlichkeit von Normen als negativ empfindet, fühlt sich von der Entwicklung bedroht. Wer hierin eine Chance sieht, denkt an Befreiung.