Vom Rathausplatz in Herford ging es über die Johannisstraße, die Mindener Straße und die Bünder Straße zurück in die Innenstadt. Foto: Ralf Meistes

Herford (WB). Für sicherere und breitere Radwege sowie eine Ausweisung weiterer Fahrradstraßen haben einige hundert Radfahrer am Montagabend in Herford in die Pedale getreten.