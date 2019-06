Zum Jahresende 2020 übernimmt der 51-Jährige die neue Aufgabe. Er tritt dann die Nachfolge von Geschäftsführer Pastor Christian Sundermann an, der in den Ruhestand geht. Zu »Bethel im Norden« gehören verschiedene Einrichtungen und Dienste vor allem der Jugendhilfe, Altenhilfe und Behindertenhilfe sowie Förderschulen und Ausbildungsstätten in Niedersachsen. Der Bereich hat rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Im Einsatz für die Diakonie

Derzeit ist Michael Krause Superintendent des Kirchenkreises Herford und leitet damit einen der größeren Kirchenkreise der Ev. Kirche von Westfalen mit 25 angehörigen Kirchengemeinden. 2009 wurde er zum Superintendenten in Herford gewählt. Zuvor war er Gemeindepfarrer in Münster und Kirchlengern. In seiner Zeit als Superintendent in Herford hat er auch das millionenschwere Sondervermögen des Kirchenkreises Herford offengelegt und sich für die Überwindung der daraus entstandenen Vertrauenskrise im Kirchenkreis eingesetzt.

Michael Krause ist Aufsichtsratsvorsitzender des kreiskirchlichen diakonischen Werks und hat als Verwaltungsrat die Fusion der diakonischen Werke Rheinland-Westfalen-Lippe mitgestaltet. Er unterstreicht die Bedeutung der Diakonie: »Die Kommunikation des Evangeliums geschieht auch im Modus des Helfens zum Leben!«

Pfarrer Michael Krause hat Theologie in Bethel, Tübingen und Münster studiert. Er ist Mitglied mehrerer kirchlicher Gremien auf kreiskirchlicher, landeskirchlicher und EKD-Ebene. Daneben ist er auch ehrenamtlich in verschiedenen Einrichtungen und Stiftungen engagiert. Der gebürtige Herforder ist verheiratet; das Ehepaar hat drei Kinder.