Von Moritz Winde

Herford (WB). Es brummt und summt und ist kunterbunt: Wer den Pattweg am Wetehof in Herford-Schwarzenmoor entlanggeht, hat Mühe, sein eigenes Wort zu verstehen. Es wimmelt nur so vor Insekten. Neben dem Acker haben Bienen, Hummeln und Co. ein neues Zuhause gefunden.