Von Moritz Winde

Herford (WB). So viel trinken wie er ausschwitzt, könne er gar nicht, sagt Ingo Grasse. »Fünf, sechs Liter kippe ich täglich runter – und muss nicht ein einziges Mal pinkeln. Die Hitze ist krass.« Der 48-Jährige ist Straßenbauer und hat derzeit wohl den härtesten Job in Herford.

Des einen Leid ist des anderen Freud: Während die Bau-Kolonne auf der Salzufler Straße unter der sengenden Sonne malocht, hat Thorsten Klein gut lachen. Er befindet sich – zumindest in Sachen Temperatur – auf der Sonnenseite des Lebens. Gerade einmal vier Grad Celsius zeigt das Thermometer im Schlachthof Gocksch im Industriegebiet Füllenbruch an, in dem sich der 44-Jährige um den Werksverkauf kümmert.

Zwischen Schweinehälften kondensiert sein Atem. Thorsten Klein hat sicher einen der kältesten Arbeitsplätze der Region. Klar, dass seine Vorfreude auf die dauerhafte Abkühlung morgens groß ist. »Ich kann’s kaum erwarten, in die kühlen Räume zu kommen. Es gibt sicher viele Leute, die mich momentan um meine Arbeit beneiden.«

»Will nur noch unter die kalte Dusche«

Passt auf seine Leute auf: Bauleiter Marco Börger. Foto: Moritz Winde Passt auf seine Leute auf: Bauleiter Marco Börger. Foto: Moritz Winde

Einer davon ist Ingo Grasse. Was würde er dafür geben, nur für einen kurzen Moment die Rollen zu tauschen! Er steht ein paar Kilometer auf der anderen Seite der Stadt mitten in Staub und Dreck.

Mit der Plattschippe schaufelt er Steine, Sand und Erde von A nach B – Vorbereitungen für das Verlegen neuer Bordsteine. Von oben knallt die Hitze unerbittlich herunter. »Wie im Backofen. Mörderisch!«, sagt der Bauarbeiter.

Seit fast 20 Jahren schuftet er unter freiem Himmel. Der Umgang mit der Wärme sei allerdings immer wieder eine besondere Herausforderung. »Sicher können wir mehr ab als Büroangestellte. Daran gewöhnen werde ich mich aber nie richtig. Die Temperaturen machen einen fix und fertig. Mittags ist man platt und will nur noch unter die kalte Dusche.«

Firma stellt Mütze, Brille, Wasser und Creme

Marco Börger (34), Bauleiter des ausführenden Unternehmens Strabag, packt nicht nur selbst mit an, sondern passt auch auf seine Mitarbeiter auf. Um der Hitze so gut es geht zu entfliehen, fängt sein Trupp bereits um 5 Uhr in der Früh und damit anderthalb Stunden eher als gewöhnlich an. »Außerdem machen wir öfter und länger Pause. Die Firma stellt Sonnenbrillen, Sonnencremes, Mützen und natürlich jede Menge Wasser.«

Ingo Grasse würde bei diesem Sommerwetter natürlich am liebsten frei machen. Doch da dies keine Option ist – die Hauptverkehrsachse muss so schnell wie möglich fertig werden –, sieht er die Angelegenheit pragmatisch.

»Ich bin ja froh, dass wir zur Zeit nicht asphaltieren müssen. Der flüssige Asphalt hat 190 Grad, die pralle Sonne bringt es geschätzt sicher auf 55: Das wäre dann wirklich richtig heiß.«