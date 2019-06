Tempo 30 in ganz Herford. Das fordert Jürgen Josting. Die Verwaltung hält eine Umsetzung allein schon aus rechtlichen Gründen für kaum umsetzbar, machte Ordnungsamtsleiter Lothar Sobek am Dienstag im Verkehrsausschuss deutlich. Foto: Moritz Winde

Von Ralf Meistes

Herford (WB). Tempo 30 in der Innenstadt, die Parkplatzsituation innerhalb des Walls und die geplante Sperrung des Schnatwegs waren die wesentlichen Themen des Verkehrsausschusses am Dienstag.

Sperrung Schnatweg muss warten

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hatte eine Sperrung des Straßenabschnitts Schnatweg/Am Freistuhl gefordert. Zur Begründung hieß es, der Straßenabschnitt führe durch ein Naherholungsgebiet. Außerdem sei die Straßenverbindung verkehrstechnisch nicht erforderlich, da sie parallel zur B239/B61 verlaufe.

Auf Antrag der SPD wurde am Dienstagabend der Beschluss gefasst, dass zunächst die Sperrung an der Stedefreunder Straße aufgehoben werden müsse. Erst dann könne der Schnatweg gesperrt werden. Andernfalls würde zu viel Ausweichverkehr durch die Hausheider Straße verlaufen. Eine Mehrheit stimmte dem SPD-Antrag zu, die CDU lehnte ihn ab.

Diskussion über Tempo 30 in der Stadt

Diskutiert wurde über den Antrag von Jürgen Josting, flächendeckend Tempo 30 im Stadtgebiet einzuführen. Durch eine durchgängige Verringerung der Geschwindigkeit, so die Argumentation Jostings, werde das Autofahren zunehmend unattraktiv. Mehr Herforder würden aufs Fahrrad umsteigen, zu Fuß gehen oder Busse nutzen. Ordnungsamtsleiter Lothar Sobek wies daraufhin, dass in Deutschland im innerstädtischen Bereich Tempo 50 die Regel und Tempo 30 die Ausnahme sei. Er machte rechtliche Bedenken gegen die Forderung Jostings geltend.

Kritik von der CDU

Während die CDU davor warnte, den Individualverkehr zu sehr einzuschränken, stellten die Grünen den Antrag, dass die Verwaltung prüfen soll, an welchen Stellen in der Stadt die Ausweisung von Tempo 30 noch möglich ist. Dieser Antrag wurde angenommen. In der Debatte warnte Manfred Mohning (SPD) davor, dass es nicht immer heißt: »böse Autofahrer, gute Radfahrer«. Bernd Meyerarend (CDU) sagte: »Wir gefährden unseren Wohlstand, wenn wir den Individualverkehr aus der Innenstadt verbannen. Dann veröden nämlich unsere Fußgängerzonen.«

Parkraumuntersuchung

Lediglich zur Kenntnis genommen haben die Mitglieder des Verkehrsausschusses die Ergebnisse der Parkraumuntersuchung. Die Verwaltung hatte ermittelt, dass der Bedarf nach Parkflächen in den kommenden Jahren zunehmen wird. Deshalb sollen bis 2030 etwa 320 neue Stellflächen innerhalb des Walls geschaffen werden. Die CDU hat allerdings noch Beratungsbedarf, wie Hans-Henning Warnecke betonte. SPD und Grüne machten in der Sitzung deutlich, dass sie sich wünschen, dass der Individualverkehr in der Innenstadt reduziert wird. Beide forderten zudem ein Mobilitätskonzept für Herford.