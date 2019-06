Von Annika Tismer

Denn die hochsommerlichen Temperaturen am bisher heißesten Tag des Jahres hatten die Schule veranlasst, das Konzert um eineinhalb Stunden nach hinten zu verlegen. Deshalb betraten die Akteure erst um 20 Uhr die Bühne – und meisterten ihre Auftritte in der immer noch ziemlich warmen Aula mit Bravour. »Wir sind alle gut drauf und freuen uns auf die vielen verschiedenen Darbietungen«, erklärte Schulleiterin Gudrun Horst de Cuestas.

Einblick in Musical-Projekt

Sommerkonzert des Friedrichs-Gymnasium Herford Fotostrecke

Foto: Annika Tismer

Zu diesen gehörte zum Beispiel der Beitrag der Gruppe »Start Up!«. »Diese Musiker sind unser musikalischer Nachwuchs. Sie spielen seit gerade einmal einem Jahr zusammen«, freute sich die Schulleiterin über die jungen Akteure, die den »Power Rock« schon bravourös meisterten.

Einen ersten Einblick in das Musical-Projekt dieses Schuljahres gaben unterdessen die Sängerinnen und Sänger des Sextaner- und Quintaner-Chores. Sie präsentierten drei Stücke aus dem Musical »Leben im All«, welches eigentlich erst in der kommenden Woche Premiere feiern wird. Ein absoluter Höhepunkt des Konzertes war sicherlich der Auftritt einiger Schüler der Q2, die nach ihrer Präsentation der Filmmusik zu »Pirates of the Caribbean« aufgrund der lauten Zurufe auch noch eine Zugabe geben durften. »Die Musizierenden haben sich hier ganz alleine formiert und organisiert«, lobte Horst de Cuestas die Abiturienten des kommenden Jahres.

Ebenfalls eine Besonderheit stellte das Camerata Fridericiana dar – ein Ensemble, das von Referendar Daniel Anselm ins Leben gerufen worden war und mit »Theme from Schindler’s list«, der bekannten Titelmelodie die Spielberg-Films, beeindruckte.

Zum Abschluss »YMCA«

Daneben sorgten Big Band, Orchester, Junior-Orchester, Blockflötenensemble oder das Ensemble Encore für reichlich Abwechslung mit ihren beeindruckenden Auftritten. Unterstützung gab es dabei von zwei besonderen Ehrengästen: Musikschullehrer Andreas Spillmann und Simone Gisinger-Hirn von der Nordwestdeutschen Philharmonie unterstützten einige der musikalischen Beiträge. Diese fanden ihren krönenden Abschluss in einer gemeinsamen Darbietung aller Akteure des Abends. Zum Ende des Sommerkonzertes sangen und spielten sie gemeinsam den schmissigen Klassiker »YMCA«.