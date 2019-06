Von Hartmut Horstmann

Er begann mit Starkstrom

29 Jahre lang war der gebürtige Lipper im Archiv für stadtgeschichtliche Dokumentationen zuständig. Eine Aufgabe, bei der ihm vieles nahegegangen ist, wie er sagt. Eine Aufgabe aber auch, zu der er nur über Umwege gekommen ist. Mit 14 Jahren machte der Junge aus Knetterheide eine Lehre zum Starkstrom-Elektriker. Später folgte eine Ausbildung zum Datenverarbeitungskaufmann. Als die Zukunft des Unternehmens ungewiss wurde, machte Begemann einen Cut.

Weg zum Dienstleister

Es folgten Abitur, Geschichtsstudium in Bielefeld und die erste ABM-Stelle. 1990 habe er eine AB-Stelle im neuen Kommunalarchiv bekommen, so Begemann. Aus ihr wurde eine Festanstellung. Wenn er an die knapp drei Jahrzehnte zurückdenkt, so fällt ihm vor allem auf, dass sich das Archiv immer mehr zum Dienstleister entwickelt hat: »Früher wurden die Akten einfach in den Keller gepackt. Heute gibt es ein großes Interesse daran – sei es von Heimatforschern, Studenten oder Schülern.«

Buch über Ploeger geplant

Einen großen Wert legten die Archivare heute auch auf Vermittlung, sagt der 65-Jährige. In Frage kämen zum Beispiel Ausstellungen, Vorträge oder Publikationen. »Stadtgeschichte im Schaufenster« hieß eine Reihe zu alltagsgeschichtlichen Themen, die Begemann einst konzipiert hatte.

Intensiv hat er sich mit Heiko Ploeger beschäftigt, einem Herforder Sozialdemokraten, der 1944 hingerichtet worden war. Vier Ordner mit Material wird er der Stadt vor seinem Rentenantritt noch übergeben. Ein Buch über Ploeger hat Begemann bereits geschrieben, ein zweites soll folgen.

Kontakt nach England

Manche Themen haben ihn lange beschäftigt – oder besser: immer wieder beschäftigt. Der Fall Hermann Abke gehört dazu. Weil er den Kriegsdienst verweigert hatte, war der Vater von drei Kindern 1944 zum Tode verurteilt worden. 1990 hatte der Archivar erstmals dazu geforscht – viele Jahre später bekam Begemann Kontakt zur Tochter Abkes.

Die in England lebende Frau erfuhr von dem Herforder, dass ihr Vater in Halle/Saale ein Grab hat. In den nächsten Tagen wird sie es aufsuchen – vermutlich begleitet von Dieter Begemann. Dies sind die Themen und Geschichten, die ihm von der Archivtätigkeit in Erinnerung bleiben – und nicht nur das: Sie werden fortgesetzt.

Nein, Angst, in ein Loch zu fallen, hat der 65-Jährige nicht. Soeben hat er eine Homepage an den Start gebracht. Hinzu kommt, dass es ihm gesundheitlich wieder besser geht. Vier Jahre saß er im Rollstuhl, heute sagt er: »Ich bin froh und stolz, das hinter mir gelassen zu haben.«