Die besondere Deckenkonstruktionen (Kaiserdecke, Drahtputzdecke und abgehängte Schallschutzdecke) in dem 1955 erbauten Fachraumtrakt des RGH war bei der jüngsten Sanierung beschädigt worden – jetzt fehlt der Brandschutz. Foto: Schelberg

Von Bernd Bexte

Herford (WB). Möglicherweise ist es die günstigste der drei Varianten , mit Sicherheit aber die am zügigsten umzusetzende: Der städtische IAB-Ausschuss hat sich für den Neubau eines Fachklassentraktes am Ravensberger Gymnasium ausgesprochen.

Nur die CDU enthielt sich. »Wir sollen unter hohem Zeitdruck über große Millionensummen entscheiden. Das geht so nicht«, sagte Wolfgang Rußkamp. »Es gibt zu viele Unwägbarkeiten«, stimmte ihm Ausschussvorsitzender Thomas Helmerking (CDU) zu. »Die Variante ist schlüssig«, meinte hingegen Herbert Even (Grüne). Auch die SPD sah das so. »Das ist die beste und zügigste Lösung«, erklärte Birgitt Fischer. RGH-Leiterin Rita Klötzer sprach sich ebenfalls für diese Planungsvariante aus.

Läuft alles nach Plan, könnte der neue Schultrakt bereits im ersten Quartal 2022 bezogen werden. Bis dahin muss die Schule auf die gerade erst sanierten Fachräume verzichten und sich ab Sommer unter anderem mit Containern behelfen. »Ab 2020 werden dann alle Schüler ein bis zwei Jahre außerhalb des RGH unterrichtet, entweder in Containern oder Ausweichquartieren, wie etwa der ehemaligen Hauptschule Meierfeld«, kündigte Baudezernent Peter Böhm an.

Drei Planungsvarianten

Der Neubau des Fachklassentraktes soll mit gut 23 Millionen Euro zu Buche schlagen, inklusive der seit langem geplanten Modernisierung und Erweiterung des normalen Klassentraktes sowie der Kosten für die Nutzung von Containern. Variante 1 sah eine Sanierung des Fachraumtraktes vor. Diese würde nach bisheriger Planung zwar nur gut 18 Millionen Euro kosten, dauere aber länger und berge laut Verwaltung unbekannte Risiken aufgrund einer noch ausstehenden Bauwerkuntersuchung.

Die Prüfung könnte ergeben, dass eine Sanierung unwirtschaftlich, ja sogar unmöglich sei. Ein kompletter Neubau der Schule (Variante 3) würde etwa 33,6 Millionen Euro kosten – nicht machbar, befand der Ausschuss einhellig. So kommt es nun zur Planungsvariante 2.

Wie berichtet, waren nach der vor einem Jahr beendeten 1,2 Millionen-Euro-Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume des RGH erhebliche Brandschutzmängel festgestellt worden , so dass drei Flure des Fachtraktes seit Ende März gesperrt sind. Der Fachklassentrakt wird nicht vor August 2020 abgerissen.

Regressforderungen

Bis dahin muss das Beweissicherungsverfahren für die Regressforderungen abgeschlossen sein. Eine juristische Ausarbeitung über das weitere Vorgehen soll dem Rat in der zweiten Jahreshälfte vorgelegt werden. »Wir werden herausbekommen, wer die Schuld trägt«, versprach Bürgermeister Tim Kähler. Der Ausschuss beschloss, ebenfalls einstimmig, den Neubau der Dreifachturnhalle am RGH für 7 Millionen Euro – mit Parkettboden und 630 Tribünenplätzen.