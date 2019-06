»Liebe ist meine Religion«: Die Band Frida Gold mit Frontfrau Alina Süggeler auf dem Alten Markt in Herford. Foto: Moritz Winde

Von Moritz Winde

Herford (WB). Was für ein Start der Stadtparty: Trotz der Backofen-Temperaturen der letzten Tage haben sich am Mittwoch Tausende auf den Plätzen getummelt. Es war sicher eine der heißesten Hoekerfest-Eröffnungen in der 46-jährigen Geschichte.