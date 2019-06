Während der Fachklassentrakt abgerissen wird, soll der bestehende Bau modernisiert werden. Insgesamt investiert die Stadt Herford am RGH 23 Millionen Euro. Foto: Moritz Winde

Von Ralf Meistes

Herford (WB). »Wenn man die Kosten für die bereits beschlossenen Modernisierungsmaßnahmen rausrechnet, dann wird uns die fehlerhafte Sanierung des Fachklassentraktes 15 Millionen Euro kosten. Von daher ist es richtig, dass wir ein Beweissicherungsverfahren durchführen, um Regressforderungen stellen zu können«, sagt Ratsherr Herbert Even (Die Grünen).

Seit März können 13 Räume nicht mehr genutzt werden

Der Betriebsausschuss des Immobilien- und Abwasserbetriebs (IAB) hatte am Mittwoch beschlossen, dass am Ravensberger Gymnasium (RGH) der Fachklassentrakt abgerissen und neu gebaut werden soll (wir berichteten). Seit März können die 13 Räume im Fachschultrakt nicht mehr genutzt werden, weil Brandschutzmängel festgestellt worden sind. Bei Sanierungsarbeiten im vorigen Jahr war die besondere Deckenkonstruktion im RGH-Trakt beschädigt worden. Mit Hilfe des Beweissicherungsverfahrens will Bürgermeister Tim Kähler feststellen lassen, wer die Verantwortung für das Malheur trägt.

Fertigstellung des Neubaus für Frühjahr 2022 geplant

Schüler, Eltern und Lehrer wissen seit Mittwoch, dass sie einen neuen Schultrakt erhalten. Verläuft alles nach Plan, kann dieser im ersten Quartal 2022 bezogen werden. Die Kosten für Neubau und Modernisierung des übrigen Gebäudes belaufen sich auf 23 Millionen Euro.

Schulleitung und Schulpflegschaft melden sich zu Wort

»Schulleitung und Schulpflegschaft hatten sich für diese Variante ausgesprochen. Und auch wir wollten eine schnelle Lösung des Problems«, sagt Udo Freyberg (SPD). Die CDU hat es als Zumutung empfunden, dass die Kommunalpolitik in weniger als 14 Tagen über ein 20 bis 30 Millionen-Euro-Projekt entscheiden musste. »Wir treffen die Entscheidung für einen Neubau, ohne dass ein Gutachten vorliegt, ob die Schule nicht auch saniert werden könnte«, kritisiert Wolfgang Rußkamp (CDU).

CDU kritisiert Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit, mit der über Millionenprojekte in Herford derzeit entschieden werde, sei ein generelles Problem. Die Folge sei, dass schnell mal etwas aus dem Ruder laufe. Das sei bei dem Projekt Bildungscampus so geschehen, und auch beim Umbau der Markthalle sei es ja geradezu peinlich, dass bis zur Eröffnung Ende August voraussichtlich keine Lösung für die Müllproblematik präsentiert wird.

»Gerade bei den Millionenprojekten sollte die Devise lauten, Gründlichkeit vor Schnelligkeit«, betont Rußkamp. Die CDU hat sich bei der Abstimmung der Stimme enthalten. »Wir wollten einer Lösung im Sinne der Schule nicht im Wege stehen, gleichzeitig aber deutlich machen, dass selbst die Verwaltung aufgrund der Schnelligkeit viele Fragen nicht beantworten konnte«, kritisiert Rußkamp.

»Es gab keine Alternative«

Er könne die Haltung der CDU verstehen, erklärt Even. »Wir drehen hier finanziell schon ein großes Rad.« Und er rechnet vor: »Wenn der Neubau des Fachklassentraktes und die Modernisierung der anderen Gebäude am Ende 25 Millionen Euro kosten, dann muss der IAB bei 5 Prozent Kapitalkosten immerhin 1,2 Millionen Euro pro Jahr aufbringen.« Das sei nicht eben wenig. Dennoch habe es keine Alternative zu dem jetzt beschlossenen Abriss und Neubau gegeben.

Schüler müssen in Container

Ähnlich äußert sich Lothar Wienböker (Bürger für Herford): »Bei den anderen Varianten, die im Raum standen, hätten die Schüler noch länger in Container unterrichtet werden müssen. Wir hoffen, dass die Schüler ab Frühjahr 2022 den Schultrakt beziehen können.«