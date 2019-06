Von Hartmut Horstmann

»Haltung und Fall – Die Welt im Taumel«: Diesen Titel trägt die Präsentation, die an diesem Freitag um 19.30 Uhr in Herford eröffnet wird. Zur Vernissage gehören zwei Performances, die das Hauptthema der Ausstellung in den Mittelpunkt rücken: den menschlichen Körper. Besonders spektakulär verspricht die Aktion von Naufus Ramirez-Figueroa zu werden, der seinen Körper mit Regenbogenfarben bemalt. In der Farbwahl drückt sich eine politische Haltung aus: Der Regenbogen steht für Toleranz.

Um Körperhaltung, um Geschlechterrollen, um »Nuancen zwischen den Gendercodes« geht es in den Arbeiten der Schweizerin Alexandra Bachzetsis. Das soll auch in einer Performance zum Ausdruck kommen. Denn wer vom Körper spricht, spricht immer auch von der Gesellschaft, ihren Normierungen und Zuweisungen. Eine Welt der Normen, die sich auflöst, deren drohende Beliebigkeit gleichzeitig aber auch Gegenreaktionen hervorruft, bildet das Fundament der Ausstellung.

Doch bevor der Rundgang zu sehr ins Körperphilosophische abdriftet – keine bisherige Marta-Ausstellung hat die Besucher so sehr zum Mitmachen animiert wie die aktuelle. Im Eingangsbereich wartet eine Matte darauf, von den Besuchern besprungen zu werden. Wer sich traut, lernt die Kunst des Fallens – und ist dabei in guter Gesellschaft, denn daneben hängt ein Plakat zur Regierungskrise in Österreich: »Kurz mal Kanzler.« Ein Video dazu ist in Zusammenarbeit mit der Johannes-Falk-Schule in Hiddenhausen entstanden. Auch an den Texten hat die Einrichtung für Schüler mit besonderem Förderbedarf mitgewirkt.

Fotografien, Malerei, Videos, Installationen von 25 Künstlern

Wer den Sprung oder Fall gewagt hat, kann sich bei Robert Barta in der Kunst des Gleitens üben. Eine halbe Million Kugeln liegt in einem Raum bereit, der betreten werden darf, nein: soll. »Limits of Control« heißt seine Arbeit, die ihre Wirkung besonders dann entfaltet, wenn mehrere Personen gleichzeitig ihr Gleitglück versuchen.

Ein anderer Beitrag des Mannes aus Prag zeigt den sich bewegenden Kaktus. Im Gegensatz zum menschlichen Körper wird er niemals müde – der Traum eines jeden Optimierers. Dass aber auch eine solche Arbeit an ihre natürlichen Grenzen kommt, hat Barta bereits erfahren müssen. Nicht der Motor versagte, sondern der Reifen war irgendwann so abgenutzt, dass er ausgetauscht werden musste. Für den Künstler ein Effekt, dem er eine symbolische Dimension gibt: »Meine Kunst zerstört sich selbst.«

In der bis zum 6. Oktober zu sehenden Ausstellung sind Arbeiten – Fotografien, Malerei, Videos, Installationen – von 25 Künstlern zu sehen. Dazu erscheint eine vierteilige Publikationsreihe. Für den Ausstellungsbesuch ist der Guide, ein informativer Kurzführer, besonders zu empfehlen.