Seit einigen Wochen ruhen die Arbeiten an der Salzufler Straße. Hier entsteht der neue Obi-Markt. Unklar ist noch, ob der Markt im März 2020 oder im März 2021 eröffnet wird. Viel hängt von der Baustelle Salzufler Straße ab. Foto: Moritz Winde

Herford (WB/ram). Nachdem man sich öffentlich einige unschöne Dinge an den Kopf geworfen hat, trifft man sich jetzt wieder zum Gespräch. Die Stadtverwaltung Herford wird sich in der kommenden Woche mit Vertretern der Schoofs GmbH zusammensetzen, um zu klären, wie es mit dem geplanten Obi-Markt an der Salzufler Straße weitergeht.