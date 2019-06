Herford (WB/mor). Bei einem Unfall auf der Eimterstraße in Herford hat eine 78-Jährige am Freitag großes Glück gehabt. Obwohl ihre A-Klasse auf der Seite landete, kam sie relativ glimpflich davon.

»Die Frau wurde leicht an der Hand verletzt. Sie war ansprechbar. Ich gehe davon aus, dass eine ambulante Behandlung im Krankenhaus ausreicht«, sagte ein Polizist vor Ort.

Unklar ist, weshalb die Hiddenhauserin gegen 14.45 Uhr die Kontrolle über ihren schwarzen Mercedes verlor. Sie war in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie in Höhe von Elektro Heitbreder gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW-Mini einer Herforderin (48) krachte.

Die A-Klasse kippte nach links und blieb auf der Seite liegen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Eimterstraße blieb etwa eine Stunde gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.