In Herford gibt es sechs Kunstrasenplätze, hier ist der in Diebrock zu sehen: Die EU plant, den Einsatz von Mikroplastik – und nichts anderes sind die schwarzen Kunststoffgranulatkörner auf den Plätzen – zu verbieten. Welche Folgen das hat, ist noch unklar. Foto: Moritz Winde

Herford (WB). Mikroplastik in der Umwelt ist eine Gesundheitsgefahr. Deshalb plant die EU ein Verbot. Doch was bedeutet das für die Kunstrasenplätze in Herford?

Das wollte die Ratsfraktion der Grünen mit einer Anfrage an die Verwaltung geklärt wissen. Antwort: »Die Bestandsplätze haben aufgrund der Produkte und der von uns angewendeten Pflegetechnik kaum Gummigranulataustrag, was daran erkennbar ist, dass wir bei keinem der Plätze während der gesamten Lebensdauer (mindestens 15 Jahre) Gummigranulat nachfüllen müssen«, erläutert Baudezernent Peter Böhm.

Denn problematisch sind weniger die Plastikgrashalme, sondern vor allem das Granulat aus Altreifen oder Neugummi, mit dem der Kunstrasen aufgefüllt wird. Durch Abrieb und Verwehungen kommen kleinste Plastikteile in die Umwelt – und damit in die Nahrungskette. Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts in Oberhausen haben dies im vergangenen Jahr in einer Studie erforscht. Demnach sind Sportplätze eine der größten Quellen für Mikroplastik in Deutschland.

Stadt füllt nur Sand nach

In Herford gibt es sechs Kunstrasenplätze: zwei Flächen im Jahnstadion sowie in Herringhausen, am Freibad Elverdissen, in Diebrock und der VfL-Platz an der Werrestraße. Sie sind alle mit Quarzsand und Gummigranulat verfüllt. Granulat werde, so Böhm, nicht nachgefüllt, lediglich Quarzsand an den belasteten Stellen (Elfmeterpunkte, Eckpunkte).

Bezüglich der Bestandsplätze sei zunächst abzuwarten, was die Europäische Kommission beschließe, also ob es für die existierenden Plätze einen Bestandsschutz oder Übergangsfristen gebe – oder doch ein Rückbau angeordnet werde. »Erst wenn wir das wissen, können wir reagieren.«

Kein neuer Platz geplant

Konkrete Planungen müssten aber nicht umgeworfen werden: Ein Neubau eines Kunstrasenplatzes in Herford sei innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre nicht vorgesehen. »Sollte dies aber der Fall sein, wird nach dem aktuellen Stand der Technik und der Gesetzeslage gebaut beziehungsweise kein Gummigranulat verwendet.« Es sei zu erwarten, dass die Kunstrasenindustrie voraussichtlich bis dahin die Produkte (Kunstrasenfasern, Elastikschicht unter dem Belag) der Problematik angepasst habe.

Deutschlandweit wird diese Frage derzeit diskutiert. In anderen Kommunen erwägt man als Alternative zu den schwarzen Gummikörnchen den Einsatz umweltfreundlicher Korkbrösel.