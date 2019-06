Noch liegt die ehemalige Spedition Steinmetz verlassen da. Im kommenden Jahr soll mit den Umbauarbeiten begonnen werden. Unternehmer Oliver Flaskämper will in den Hallen mehrere Büros sowie Lagerräume errichten. Foto: Moritz Winde

Von Moritz Winde

Herford (WB). Im Lauf der Zeit sammelt sich allerlei an. Irgendwann aber ist zu Hause kein Platz mehr. Entweder man trennt sich von Dingen oder lagert sie aus – zum Beispiel in Self-Storage-Boxen. Die sollen in einer ehemaligen Spedition an der Nordstraße entstehen.