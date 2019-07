Zwei Männer stehen bei ihrer Trauung in der Marienkirche in Berlin vor dem Altar – nach Angaben der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz die erste gleichgeschlechtliche Trauung der Landeskirche. Auch die Landessynode in Bielefeld diskutiert dieses Thema. In Herford stimmten die Delegierten am Freitag für eine Trauung gleichgeschlechtlicher Paare. Foto: Wolfram Knastl/dpa