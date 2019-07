Von Moritz Winde

Herford (WB). Die Schule ist nicht weit und auch die Kita ist gleich um die Ecke: Gerast wird trotzdem. Weil die Kinder das nicht in Ordnung finden, haben sie am Dienstag die Temposünder zur Rede gestellt.

8 Uhr am Hellerweg: Statt im Klassenraum der 4c zu büffeln, findet der Unterricht an diesem Morgen auf der verkehrsberuhigten Straße statt. »Der könnte zu schnell unterwegs sein«, glaubt Ulrich Braun und deutet damit auf einen rosafarbenen Kleinwagen, der in einiger Entfernung den Berg heruntergeflitzt kommt.

Polizei-Sicherheitsberater Heiko Klein und Hilfssheriff Luis stellen eine zu schnell gefahrene Autofahrerin zur Rede. Foto: Moritz Winde Polizei-Sicherheitsberater Heiko Klein und Hilfssheriff Luis stellen eine zu schnell gefahrene Autofahrerin zur Rede. Foto: Moritz Winde

An der Seite des Hauptkommissars trippeln die zehn Falk-Grundschüler aufgeregt von einem aufs andere Bein. Die Mädchen und Jungen unterstützen den Verkehrsdienst.

Ulrich Braun visiert das Auto an und drückt auf den Auslöser. Zack! Die Ahnung des erfahrenen Schutzmanns stimmte. 44 Kilometer pro Stunde zeigt das Display an. »Das ist ja viel zu schnell«, bemerkt Luis. Der Zehnjährige nestelt an seiner Tasche und zieht eine der selbst gebastelten Zitronen heraus. Das saure Obst verteilen die Hilfssheriffs an die Raser.

Der Wagen wird rechts rangewunken. Marlen Zebrowski lässt das Fenster herunter. Ihr Gesichtsausdruck verrät: Sie hat ein schlechtes Gewissen, als Luis ihr die Papp-Frucht ins Innere reicht. »Ich war in Gedanken und habe laut Musik gehört«, versucht sich die 24-Jährige zu rechtfertigen.

Zitrone statt Knöllchen

Ganz schön bitter: Marlen Zebrowski zeigt die Papp-Zitrone. Die 24-Jährige war mit Tempo 44 in der 30er-Zone unterwegs. Foto: Winde Ganz schön bitter: Marlen Zebrowski zeigt die Papp-Zitrone. Die 24-Jährige war mit Tempo 44 in der 30er-Zone unterwegs. Foto: Winde

Die Aktion »Blitz für Kids« findet sie super. »Wenn bei einer Verkehrskontrolle plötzlich Kinder vor einem stehen, sind die Schuldgefühle gleich doppelt so groß. Weil ich ja genau weiß, dass ich einen Fehler begangen habe.« Ums Knöllchen kommt Marlen Zebrowski wie alle anderen ausnahmsweise herum.

Ulrich Braun erklärt, wie gefährlich die Raserei ist. »Aus wissenschaftlichen Untersuchungen wissen wir, dass dort, wo man bei einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bereits zum Stehen kommt, beginnt man bei Tempo 50 erst zu bremsen.« Und: »Bei 65 km/h sterben acht von zehn Fußgängern, die mit einem Auto kollidieren – während bei 50 km/h acht von zehn Fußgängern überleben.«

Werner Witzel beobachtet die Kontrollen mit Wohlwollen. Der Anwohner sagt: »Im Hellerweg wird gerast ohne Ende. Gerade an Wochenenden brettern die Spezialisten hier mit ihren aufgemotzten Autos locker mit 80/90 km/h runter. Es sollte öfter geblitzt werden. Oder muss erst etwas Schlimmes passieren?«

Übrigens: Wer sich an die vorgeschriebenen Tempo 30 hält, bekommt eine Rose. Auch davon gibt es am Dienstag jede Menge.