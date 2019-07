Herford (WB/bex). Der Veranstaltungsort: wunderbar! Das Programm: toll! Das Wetter: na ja... Die erste Hälfte des »Picknicks und Parktheaters« im Aawiesenpark ist am Samstag wegen anhaltenden Regens ins Wasser gefallen. Dafür war Herfords schönstes Stück Grün in der Innenstadt dann am Sonntag gut gefüllt.