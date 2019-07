Es sind nur noch wenige Augenblicke, bis das Theaterstück »…diese unendliche Geschichte« nach gut 90 Minuten zu Ende ist, und Jenny (Jil Geppert), Andreas (Dominik Wolf) und Pauline teilen sich sozusagen das Schlussplädoyer. Sie sprechen dabei direkt das Publikum an und lassen keinen Zweifel daran, dass sie alle ansprechen mit ihrer Botschaft: »Schaut bitte nicht einfach weg!«

17 Jugendliche beteiligt

Der Jugendclub Circle of Friends der Landesarbeitsgemeinschaft Spiel und Theater NRW hat mit 17 Jugendlichen von 13 bis 18 Jahren ein Drama über Ausgrenzung und Mobbing auf die Stadttheaterbühne gebracht. Dabei ist eigentlich nur Lehrer Marx – in seiner selbstverliebten Blindheit großartig gespielt von Lion Sandau – überzeugt, bei ihm in der Klasse sei alles in Ordnung. Tatsächlich machen sich seine Schützlinge unter seinen Augen gegenseitig fertig und sind dabei nie um eine Ausrede verlegen.

»Wir wollten alle Seiten beleuchten, auch die Geschichte der Mobber, denn die haben ja auch ein Problem«, sagt Lea Bödecker, die die Streberin Isabell spielt. Wie in Michael Endes titelgebender Vorlage von der »Unendlichen Geschichte« verschmelzen im Theaterstück Realität und Fantasie immer mehr. »Die Jugendlichen spielen mit einer ungeheuren Kraft«, sagt Jörg Werner. Er hat als Theaterpädagoge der LAG in Kooperation mit dem Stadttheater ein dreiviertel Jahr mit den Jugendlichen an dem Stück gearbeitet hat.