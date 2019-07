Das Kreishaus in Herford: Seit Herbst 2014 ist Jürgen Müller Chef der Kreisverwaltung. Im nächsten Jahr tritt er bei der Kommunalwahl erneut an. Wer wird sein Herausforderer? Foto: Winde

Herford (WB/bex). Amtsinhaber Jürgen Müller will Landrat bleiben: Wie berichtet haben sich in der vergangenen Woche Gremien von SPD und Grünen im Kreis einstimmig für den 59-Jährigen als gemeinsamen Kandidaten für die Wahl im kommenden Jahr ausgesprochen. Doch wer tritt gegen den Sozialdemokraten aus Vlotho an?