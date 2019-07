Herford (WB/ram). Das Personalkarussell an Herforder Schulen dreht sich: Schulleiter Rainer De Nuccio hat die Grundschule Radewig verlassen und eine neue Arbeitsstelle in Essen angenommen. Nun sucht die Grundschule an der Diebrocker Straße nach einem neuen Schulleiter. »Das Bewerbungsverfahren läuft und es liegt bereits eine Bewerbung vor«, sagte Heidi Pahmeyer, Leiterin Abteilung Schule bei der Stadt Herford.