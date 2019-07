Herford (WB). Bekannte britische Bands, spontane Auftritte lokaler Musikerinnen und Musiker und ausgelassene Stimmung: Der in der Kaserne auf dem Stiftberg war einer der wenigen Orte in Herford, an denen Deutsche und Briten gemeinsam feierten. Am morgigen Donnerstag um 19 Uhr wird der legendäre Musikclub für einen Abend wieder zum Leben erweckt – und zwar im Städtischen Museum, stilecht zwischen den Ausstellungsstücken der Ausstellung »Briten in Westfalen«.