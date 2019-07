Von Bärbel Hillebrenner

Herford (WB). Ein weltberühmter Organist kommt schon an diesem Wochenende zum Start des Orgelsommers: Olivier Latry von der Pariser Kathedrale Notre-Dame. Er spielt am Sonntag um 18 Uhr an der Münsterorgel das Eröffnungskonzert. 15 Konzerte und neun Stadtspaziergänge sind geplant.

Es ist der 19. Herforder Orgelsommer. »Eine feste Tradition von herausragender Qualität«, kündigt Bürgermeister Tim Kähler an. Der Künstlerische Leiter des Festivals, Münsterkantor Stefan Kagl, hat ein Programm mit symphonischer Orgelmusik zusammengestellt. Und dafür gesorgt, dass der renommierte Titularorganist Olivier Latry nach Herford kommt – am französischen Nationalfeiertag. Kagl hat in Paris studiert und selbst zweimal in der weltberühmten Kathedrale gespielt, das war 1985.

Konzert und Stummfilm

»Zu der Zeit war ich oft in Notre-Dame und habe Latry dort gehört. Seitdem bin ich ein treuer Fan seiner Orgelkunst«, sagt der Kantor. Latry wird am Sonntag eine Komposition von Charles-Marie Widor spielen, der als Vater der Orgelsymphonie gilt. Aber auch Johann Sebastian Bach wird vertreten sein. Zum Abschluss wird Latry seine CD signieren, die er noch kurz vor dem großen Feuer in der Kathedrale aufgenommen hat.

Mit dem Pariser Gotteshaus ist auch immer der »Glöckner von Notre-Dame« verbunden – auch er, sagt Kagl, werde ein Thema des Orgelsommers sein und zwar im ersten Nachtkonzert am 19. Juli um 21 Uhr. Parallel dazu wird der Stummfilm gezeigt. Insgesamt wird es drei Nachtkonzerte geben, noch am 26. Juli und 2. August jeweils um 21 Uhr.

Orgelfahrt mit Stefan Kagl

Die weiteren Konzerte sind an allen darauffolgenden Sonntagen immer um 18 Uhr in unterschiedlichen Herforder Kirchen; das Abschlusskonzert der Saison ist am 8. September. Sowohl die Komponisten als auch die Organisten kommen aus europäischen Ländern und stellen somit internationaleOrgelkunst gegenüber. »Das Thema Europa zieht sich durch das Programm wie ein roter Faden«, sagt Pfarrer Dr. Olaf Reinmuth von der Kirchengemeinde Herford-Mitte.

Zu einer Orgelfahrt lädt Stefan Kagl am 29. August ein. Es geht nach Borgentreich und Marienmünster. Tickets gibt’s für 45 Euro in der Tourist-Info, die bis Ende August noch im Rathaus ist. Und auch Kinder sollen wieder an die Orgelmusik herangeführt werden. Stefan Kagl: »Das Kinderkonzert ist am 3. September in der Petrikirche und hat im Programm Prokofjews ›Peter und der Wolf‹.«

Der eintrittsfreie Orgelsommer wird mitfinanziert durch die Sponsoren: Stadtwerke Herford, Sparkassen-Stiftung und Ahlers-Kulturstiftung.

Stadtspaziergänge

Vor jedem Orgelkonzert an den Sonntagen bieten die zehn Gästeführer jeweils vier Stadtspaziergänge an. »Jede Tour steht unter einem bestimmten Thema«, sagt Stadtführer Dagobert Heikel. Zwar würde man auf die Klassiker der Herforder Geschichte nicht verzichten, aber der Fokus soll auf den Herforder Bürgern liegen.

Es soll zum Beispiel den Fragen nachgegangen werden: Wie und wo haben die Menschen früher gelebt? Wie haben sie ihre Häuser eingerichtet? Wie haben sie im Alltag gelebt? Auch der Einfluss des britischen Militärs auf dem Stiftberg wird ein Thema sein. Heikel: »Darüber können die Stadtführer viele kuriose Geschichten erzählen. Es sollen informative, aber auch launische und unterhaltsame Führungen sein.«

Auch die Stadtspaziergänge sind kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Start ist immer um 16.30 Uhr, der Treffpunkt je nach Thema an einem anderen Standort. Alle Termine und Infos stehen im Programmheft.