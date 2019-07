Lehrerin Kathrin Frigger begleitet am Klavier viele Lieder der Solosänger. Die Pädagogin besuchte selbst das KMG und sammelte dort ihre ersten musikalischen Bühnenerfahrungen. Foto: Moritz Winde

Von Moritz Winde

Das ist mittlerweile fast 30 Jahre her. Kathrin Frigger kennt also die Nervosität vor besonderen Konzerten, sagt aber auch: »Ich glaube, ich habe heute fast noch mehr Lampenfieber als früher.«

Kein Wunder: Der Pädagogin für Englisch und Musik ist anzumerken, wie sehr ihr das Vorspiel ihrer Schüler am Herzen liegt. »Wir haben acht Wochen intensiv geprobt. Es ist doch klar, dass man möchte, dass alles einhundertprozentig sitzt.«

Großes Engagement der Schüler

Marie singt von »Supermarket flowers«. Foto: Moritz Winde Marie singt von »Supermarket flowers«. Foto: Moritz Winde

Dass das traditionelle Solistenkonzert nicht ausfallen musste, sei vor allem dem Engagement der Mädchen und Jungen zu verdanken. »In unzähligen Pausen, Freistunden, manchmal vor der ersten Stunde, in der Mittagspause und oft auch nach halb vier haben wir uns getroffen und geprobt, da die Schüler, ein Musikraum und ich gleichzeitig frei sein mussten«, sagt die 38-Jährige.

Klar, dass ihr Dank an den musikalischen Nachwuchs gerichtet ist: »Ihr seid mit Fleiß, Disziplin und Geduld sowie ganz viel Musikalität an die Sache herangegangen. Ich hatte viel Spaß die letzten Wochen – und das ist im Grunde das Schönste an diesem Beruf.«

Beinahe hätte der große Musikraum – hier finden mehr als 200 Besucher Platz – im altehrwürdigen Lyzeum am Dienstagabend nicht ausgereicht, so viele Besucher wollen sehen und vor allem hören, ob die 21 beteiligten Königin-Mathilde-Gymnasiasten die Töne treffen.

Mit Schokolade den Abend versüßt

»Listen before you go«, haucht Melek. Foto: Moritz Winde »Listen before you go«, haucht Melek. Foto: Moritz Winde

Nette Anekdote am Rande: Auf den Tischen liegt allerlei Schokolade. Kathrin Frigger: »Damit wollen wir den Zuschauern den Abend noch mehr versüßen.«

Das Programm ist bunt gemixt, 40 Lieder werden geboten: Es gibt die alten Meister Mozart und Rachmaninow, mit »Faded« und »Shotgun« aktuelle Hits – und zwischendurch Elton Johns Gassenhauer »Your Song«.

Nach fast zweieinhalb Stunden stehen beim Schlusslied »Old Town Road« alle gemeinsam auf der Bühne und schmettern den Ohrwurm quasi als Rausschmeißer. »Ich bin müde, aber glücklich«, resümiert Kathrin Frigger. Jetzt können die Sommerferien kommen.